Rodri, pan spolehlivý. Bydlel na koleji, jezdil v ojetině a rozhodl Ligu mistrů

Nebyl to přestup, který by plnil titulky novin. Přestože šlo v tu dobu s cenovkou takřka dvou miliard o druhou nejdražší posilu v historii City, nebyl defenzivní záložník Atlétika Madrid s bilancí tří gólů a jedné asistence vnímán jako klíčová posila. Vždyť Rodri neměl ani pevné místo v základní sestavě španělské reprezentace.

„Každým dnem jsem více a více přesvědčen o tom, že tento příchod bude vnímán jako jeden z nejlepších nákupů v historii klubu. Brzy z něj bude úchvatný štítový záložník,“ pronesl Guardiola na Rodriho adresu po jeho prvním měsíci v City.

Trenérský štáb viděl v odchovanci „Rojiblancos“ druhého Sergia Busquetse. Vytáhlého středopolaře se skvělým přehledem o dění na hřišti, vynikajícím citem pro přihrávku a s takřka bezchybným rozhodováním. Přirozeně tak v týmu City postupně nahradil stárnoucího Fernandinha.

„Perfektně naslouchá tomu, co po něm chceme. Díky tomu se také neustále zlepšuje. Na jeho pozici musíte každý zápas předvádět skvělé výkony. Nemůžete být jeden víkend perfektní a za týden tragičtí. Rodri je v tomto ohledu výjimečný. Jeho výkonnost je nevídaně stabilní,“ liboval si Guardiola.

O to překvapivější byl Rodriho slabý výkon v úvodním dějství zápasu o „ušatý pohár“.

„Hrál jsem na ho*no, ale tak to ve finálových zápasech bývá. Pracují emoce, nervy. Rvali jsme se ovšem jako lvi a nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu. To nám v předešlých letech chybělo. Tento triumf jsme si zasloužili,“ byl dojatý po premiérovém triumfu City v Lize mistrů.

Ten zařídil precizní trefou z 68. minuty.

„Bylo to snad poprvé za celý zápas, kdy jsem se vydal do útoku. Nejprve jsem chtěl dát prostě ránu, ale pak mi došlo, že je přede mnou spousta hráčů a zvolil technické zakončení. Bylo to správné rozhodnutí,“ komentoval Španěl možná nejdůležitější gól v historii Manchesteru City.

Kromě výkonů na hřišti je Rodri vzorem i mimo něj. I když už hrál LaLigu za Villarreal, nezanevřel na studia. Místo vlastního bydlení se přitom ubytoval na koleji a provázal tak studentský život s tím fotbalové hvězdy. „Nebylo to snadné, ale jednou ukončím kariéru, a přestože bych rád pokračoval ve fotbalovém světě, tak chci mít více možností. Navíc na chodbě kolejí jsem potkal svou současnou přítelkyni,“ chválil si po získání titulu v oblasti administrativy a managementu.

Vytáhlý záložník si nepotrpí na luxus ani mezi auty. Donedávna řídil oprýskaný Opel Corsa z druhé ruky. „Potřebuji jen něco na přesun z bodu A do bodu B,“ vysvětloval. Kromě toho nemá žádné sociální sítě ani tetování, aby mohl snadněji darovat krev.

„Sláva ho vůbec nezměnila. Je furt úplně stejný,“ svěřil se Rodriho blízký přítel.

Hrdina letošního finále Ligy mistrů je vzorem po všech stránkách.

Rodrigo Hernández Cascante

narozen. 22. 6. 1996 v Madridu ve Španělsku)

výška: 190 cm

váha: 82 kg

Bilance v Manchesteru City: 207 zápasů, 17 gólů

Bilance v reprezentaci: 41 zápasů, 1 gól

Největší úspěchy:

3x vítěz Premier League (2021-2023), 2x vítěz Ligového poháru (2020-2021), 1x vítěz Ligy mistrů (2023), 1x vítěz FA Cupu (2023), 1x vítěz Superpoháru UEFA (2018).