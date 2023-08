Fotbalisté pražské Sparty se v dnešním losování play off Ligy mistrů dozví soupeře, se kterým se utkají v případě postupu přes Kodaň. V boji o základní skupinu by byl tým z Letné mezi nasazenými, převzal by totiž koeficient právě dánského soupeře. Sledujte ONLINE přenos od 12:00 na webu iSport.cz.