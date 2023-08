Priske má hlad na Ligu mistrů: Chci ji v Praze. Sörensen? Dobré zprávy

PŘÍMO Z DÁNSKA | Přetrhnout osmnáct let se kroutící černé lano, toť úkol pro fotbalisty Sparty a jejich kouče Briana Priskeho. Dán se pokusí v rodné zemi rozjet jízdu za postupem do Ligy mistrů, v níž Letenští účinkovali naposledy v roce 2005. Kulisy bude mít stylové, první duel 3. předkola se hraje v úterý večer (20:00) na kouzelném Parken stadionu, v síle FC Kodaň, kde šest let působil jako asistent.

Když v pondělí kolem poledne přistávalo na severu letadlo se sparťanským týmem, byl to takový menší horor. Počasí cestování vzduchem opravdu nepřálo… Jenže nejen turbulence a propady mohly strašit sparťany. Je tu předlouhé vzpomínání na poslední vstup do nablýskané společnosti a také loňské marné účinkování v pohárech. V kvalifikaci Evropské ligy vypadli sparťané s Vikingem Stavanger, a to vlastně ostudně.

„Porovnáváme jiné zápasy, jde o úplně rozdílné soupeře než před rokem. Cítíme se lépe. Jsme kompletně na úplně jiném levelu,“ glosoval trenér Brian Priske.

Musí to tak být. Vloni v létě nastal krach s norským sokem, pak nedobrý vstup do ligy. Po určitém zlepšení nastala nejhorší chvíle, debakl v derby na Slavii. Ten však byl zlomem, po němž se urodilo vzepjetí, mistrovský titul i možnost hrát o Champions League.

V Kodani má proto začít jiná pohádka. „Cítím, že je mužstvo v dobrém rozpoložení. Liga mistrů je sen,“ vyznal se Krejčí. „Bude to velká výzva, těšíme se na to,“ přidal se kolega z obrany Asger Sörensen.

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Jeho osoba byla velmi diskutovaná. Klíčový sloup defenzivy nenastoupil v sobotu proti Pardubicím, nebylo jisté, že bude nachystán. Naděje se objevila už na letišti v Praze, zaprvé byl ve výpravě (na rozdíl od krajního beka Caspera Höjera a nového útočného kladiva Victora Olatunjiho), zadruhé se mírně podřekl kumpán Krejčí: „Vzadu budeme na sto procent.“

Dánský stoper to potvrdil na odpolední tiskové konferenci v Kodani. Bylo nějakých čtyřicet minut do tréninku, když promluvil: „Měl jsem pauzu, ale teď se cítím velice dobře.“

Bude to potřeba, hraje se o prestiž i velké peníze. V případě postupu přes Kodaň Sparta jistojistě připíše na konto nějakých 200 milionů korun. Pokud by se dostala i přes dalšího soka (Raków Čenstochová, nebo Aris Limassol), vyinkasovala by prémii 380 milionů.

V tuto chvíli však žene mužstvo především touha po ikonické znělce. „Víme, že Sparta nebyla v Lize mistrů osmnáct let,“ přikývl kouč Brian Priske. „Mám velký hlad dostat ji do Prahy,“ vzkázal.

Pro naději je nejprve nutné udolat soka ze země, odkud on i Sörensen pocházejí. „Je to pro mě speciální, hrajeme v Dánsku, ale na konci dne chci, aby byla úspěšná Sparta,“ pronesl trenér, jenž se vrátil do důvěrně známého prostředí. Na stadionu Parken si totiž zahrál i jako člen reprezentačního mužstva. „Beru ho jako národní stadion,“ podotkl.

To Sörensen to má s Dánskem maličko odlišnější. Ze země odešel už v roce 2014 jako mládežník do Rakouska. „V seniorské kategorii jsem tady odehrál jen jeden pohárový zápas,“ vzpomněl si. Má vskutku dobrou paměť: v září 2013 naskočil za Midtjylland do pohárového střetu s FC Djurs. K výhře 4:1 přispěl odehranými devadesáti minutami na postu pravého beka.

„Bude to pro mě zvláštní pocit a pěkná zkušenost,“ zmínil. A přiznal, jak velkou bude mít na tribunách podporu od rodiny a kamarádů. „Přijede celkem dvacet pět lidí,“ rozesmál vedle sedícího Priskeho.

Po chvíli už odkráčel na trénink. Duel sice startuje v úterý v osm večer, přípravu si sparťané naplánovali už od pěti. Možná i kvůli tomu, že se v pozdějších hodinách očekával velmi silný vítr – a to až sto kilometrů v hodině. Hosté si však nepomohli. Trávník Parken stadionu bičoval déšť, vítr byl rovněž poměrně silný. „My jsme sem přijeli hrát fotbal,“ mávl rukou Sörensen.

Během tréninku se nečas stáhl do pozadí, při utkání to ale může být jinak. I na to ale mají pořadatelé obranu, střecha Parken stadionu se dá zatáhnout. Když tady Slavia hrála duel základní skupiny Evropské ligy v říjnu 2018, byla aréna zakrytá. Českému mančaftu to přineslo štěstí, zvítězil díky gólu Jana Matouška 1:0.

Tehdy to byl tuze cenný výsledek, Kodaň je totiž velmi silná. Za posledních sedmnáct let se patnáctkrát předvedla v základní skupině jednoho z pohárů, Evropské ligy či Ligy mistrů. V Dánsku je to hegemon. Od roku 1992, kdy byl klub založen, ovládl místní Superligu patnáctkrát.

„Čeká nás velmi ofenzivní soupeř,“ upozornil kouč. „Musíme být silní vzadu,“ přitakal Sörensen. „Ale i my si umíme vypracovat šance a dát góly,“ doplnil Priske. V sezoně Sparta zatím skórovala osmkrát, inkasovala dvakrát. Díky skóre vede českou nejvyšší soutěž před Slavií.

Dobrý start však potřebuje ještě vytunit – a to proti Kodani. První střet je tu, odveta se hraje příští úterý na Letné.