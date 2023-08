Krejčí: O číslech se nebavíme, špatná bilance mě nestraší. Máme výhodu

Titul po devíti letech už si odškrtla, tentokrát může přerušit další výrazně negativní bilanci. Sparta v pondělí dopoledne odletěla z Prahy do Kodaně, kde rozehraje 3. předkolo Ligy mistrů. Naposledy se do prestižní evropské soutěže protlačila v roce 2005. „O těch číslech se vůbec nebavíme. Víme, co jsme v minulé sezoně zvládli, a je to motivace pro všechny, aby nastaly další úspěchy," řekl kapitán Letenských Ladislav Krejčí.

Loni jste hráli předkolo Evropské ligy bez jediného odehraného soutěžního zápasu, tentokrát už máte za sebou tři ligová kola. Je to pro vás výhoda?

„Určitě je to lepší, než kdybychom šli do ostrého zápasu v Evropě bez ostrého utkání. Rozhodně to beru jako velkou výhodu oproti loňskému roku."

Sparta má negativní bilanci z venkovních zápasů v předkole evropských pohárů. Straší vás to?

„Vůbec o ní nevím, takže mě určitě nestraší.“

Po zápase s Pardubicemi jste říkali, že Kodaň bude jiný level. Jak moc?

„Hrají jiný styl, než jsme zvyklí z české ligy. Jsem rád, že aspoň v přípravě jsme si vyzkoušeli jiný druh fotbalu a s jinými soupeři. Doufám, že z toho budeme těžit. I ta příprava je teď o dost intenzivnější. Věřím, že to bude dobré."

Vnímáte, že pro trenéry i hráče z Dánska je tenhle zápas prestižní záležitost?

„Nejen od nich, ale od všech. Je to prestižní, protože je to soutěž, jaká je. Možná pro ně bude rozdíl v nějaké vnitřní motivaci, ale na nás to nijak nepřenáší."

Dají trenéři do kasy nějaké zápisné?

„To je na nich.“

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Tím, že trenéři pocházejí z Dánska, je příprava na utkání o to víc podrobnější? Chystají vás na víc věcí?

„Jelikož je to rychle po zápase s Pardubicemi, tak příprava byla hned další den (v neděli). Je to intenzivnější, protože máme míň času na přípravu. Ale to ještě všechno doladíme a budeme připravení."

Sparta čeká na Ligu mistrů už osmnáct let. Jaká atmosféra panuje v kabině a vnímáte, že máte sílu na to, abyste pauzu ukončili?

„O těch číslech se vůbec nebavíme a nepřemýšlíme o nich. Jsme si vědomi toho, co jsme zvládli v minulé sezoně za úspěch a doufám že je to motivace pro všechny, aby nastaly další úspěchy. Můžeme si sami sobě potvrdit, že na to máme.

Co pro vás osobně znamená Liga mistrů?

„Zahrát si tuhle soutěž je určitě sen každého hráče. Těch milníků máte spousty a bylo by to skvělé. Tohle dokázat jako tým by bylo super. Taky podle toho k tomu přistoupíme."

V jakém rozpoložení je tým, když má za sebou tři výhry v lize?

„Troufnu si říct, že v hodně slušném. V domácích zápasech jsme si potvrdili, jakou máme ofenzivní sílu. Cítím, že rozpoložení je dobré a doufám, že to přeneseme i do dalších zápasů.“

Dnes je na programu i los 4. předkola Ligy mistrů. Budete ho sledovat?

„Určitě se v kabině tohle téma pronese, takže určitě o tom budeme vědět.“