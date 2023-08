Slovan narazil na kvalitu, slibuje pokus o zázrak. I s blyštivou posilou

Vidina Slovanu v Champions League? To je na Slovensku pochopitelně tahák. Navíc ve třetím předkole los bratislavskému klubu přisoudil hratelného soupeře – mistra Izraele Maccabi Haifa.

Fotbalový svátek si nenechalo ujít přes 21 tisíc diváků. Byla to oslava fotbalu i díky fanouškům. Pořadatelé se přitom obávali nevhodného chování domácích ultras, kdy dokonce i klub ve svém vyjádření prosil o slušnost v ochozech. K žádnému excesu naštěstí nedošlo. „Atmosféra byla neskutečná. Něco takového jsem nezažil ani na stadionech různě v zahraničí,“ vyprávěl po utkání zkušený záložník Juraj Kucka.

Kdyby z toho Slovan vytěžil lepší výsledek, mohla to být památná středa slovenské kopané. Maccabi si však do domácí odvety odvezlo nadějný stav 2:1, když se za hosty prosadili Frantzdy Pierrot a Dia Saba. O gól Weissovy party se postaral vlastencem senegalský bek Abdoulaye Seck.

Maccabi ukázalo svou nespornou kvalitu, ale Slovan ze zápasu vyvázl se ctí. Srovnávat výkon s duely proti lucemburskému Hesperange či venku proti Mostaru by snad ani nešlo. Jednalo se o čestnou kapitulaci.

„Viděli jsme evropský fotbal, co se týká kvality i nadšení. Výsledek není uspokojivý, ale venku se pokusíme o zázrak. Diváci byli skvělí, viděli parádní zápas s top soupeřem, si dovolím říct. Takto silný na baloně nebyli ani Olympiakos nebo Basilej, které jsme tu v minulosti potkali,“ pravil kouč Weiss.

A že je na čem stavět. Slovan totiž svého soka v zásadních atributech přehrál, je však otázkou, do jaké míry se Haifa spokojila s brzkým vedením 2:1, gólově bylo totiž hotovo už po čtvrt hodině hry.

Slovanu chyběl bezpochyby kapitán Weiss junior, který nemohl hrát kvůli karetnému trestu. Kouč Slovanu to ale nevnímal jako zásadní důvod prohry. „Nám chyběl Vlado, Maccabi zase Cherry, takže dva techničtí hráči a tvůrci hry. Jim to prostě vyšlo lépe. Do odvety půjdeme uvolnění i s Vladem, protože nemáme co ztratit. Podali jsme podle mě výkon na hranici našich možností, kdyby zápas dopadl aspoň remízou, jsem maximálně spokojený.“

V odvetném utkání na belasé nečeká nic snadného. Doma je izraelský mistr o poznání silnější, o čemž se už v minulém předkole přesvědčil moldavský Šerif Tiraspol při porážce 1:4.

Pozitivem pro Slovan může být kromě návratu Weisse ml. taky comeback střelce Dávida Strelce. Po dvou letech v Itálii se vrátil do Bratislavy na roční hostování s opcí. Klub jej stihnul zapsat na soupisku pro Evropu a proti Haifě zvládl závěrečných 15 minut. „Je to sebevědomý chlapec s dobrou náturou pro fotbal. Jen musí trochu ten dar od boha povýšit sebedisciplínou,“ řekl trenér Weiss na účet nejnovější posily.

Odveta v Izraeli je na programu 15. srpna od 19 hodin. V případě postupu Slovan v play off o Ligu mistrů narazí na Young Boys Bern. Pokud by se slovenský klub přesunul po výpadku do play off Evropské ligy, čeká na něj vítěz duelu Raków Čenstochová/Aris Limassol.