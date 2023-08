Priske: Tlak? Na penězích nezáleží. Už jsme dokázali, že penalty zvládáme

Pokud prohraje, jeden ze dvou cílů ztroskotá už na startu sezony. Sparta se touží procpat po osmnácti letech do Ligy mistrů. K tomu musí v úterý bezpodmínečně skolit Kodaň. A nezáleží, jestli po devadesáti minutách, v prodloužení nebo na penalty. „Je to obrovsky důležitý zápas. Oba týmy vědí, o co se hraje," řekl trenér Brian Priske.

Po prvním zápase v Kodani jste žádal od Sparty víc odvahy. Co to znamená?

„Myslím, že celkově jsme v Kodani odehráli slušné utkání, vytvořili si několik dobrých šancí. Je to taky o velmi dobrém týmu, proti kterému hrajeme. Má vepředu dobrou kvalitu. Ale tvrdím, že my taky. V ofenzivě máme na víc. Ještě k tomu, když vidím, jak hrajeme v české lize a třeba i teď o víkendu (v Jablonci 5:1). Máme dobrou ofenzivní kvalitu a musíme ji zítra využít."

Co očekávate od Kodaně?

„Bude to víceméně stejné, jako jsme viděli minulý týden. Mají zkušenosti z Ligy mistrů, i když v týmu jsou mladí hráči. Zaútočí na postup a přistoupí k tomu jako vždycky. Zápas rozhodnou maličkosti.“

Zaměříte se i na kopání penalt?

„Myslím, že jsme už dokázali, že penalty jsou jednou z našich oblíbených disciplín. Obecně netrénujeme na penaltové rozstřely, ale během týdne jsme si je hodně rozebrali, takže myslím, že každý z týmu je připravený. Spíš bude hrát roli mentální aspekt, a to věřím, že všichni zvládnou.“

Tým je zdravotně v pořádku?

„Všichni vypadají dobře, jsou fit.“

Zjistil jste, jestli Kodaň hraje jinak doma a venku?

„Možné to je, ale hraje ve stejném rozestavení, se stejnými ofenzivními hráči, teď se jim vrátil po zranění kapitán, hrál pár minut proti nám a o víkendu taky. Takže zase mají o kvalitního hráče navíc. Ale myslím si, že taktika bude vesměs stejná.“

Říkáte, že máte rád tlak. Ale je teď o něco větší, když hrajete o prémie pro klub?

„Ne, ne… Na penězích nezáleží. Je to pro mě stejné jako každý zápas v lize, i příští rok budeme hrát kvalifikaci o Evropu. Ten tlak musíme unést a myslím, že všichni kluci to vědí. Když hrají na nejvyšší úrovni, musí nést zodpovědnost. Nepřemýšlí tolik na výsledkem, ale nad svým výkonem a každodenní prací. To jsou věci, které mohou ovlivnit. Když hrajete zápas, soustředíte se na herní styl, někdy to jde všechno dobře, ale někdy bojujete s rozhodčími a dalšími věcmi. Soustředíme se jen na sebe a na naši práci."

Mohou nastat v sestavě nějaké změny? O víkendu se ukázalo víc hráčů...

„Teď jich bylo moc, to je pravda. Vždycky je možné, že nějakou změnu uděláme. Máme silnou sestavu a hodně dobrých hráčů. Někteří mají odlišné přednosti než jiní, takže toho můžeme využít. Uvidíte zítra."

Dá se očekávat podobný zápas jako v Kodani?

„Oba týmy vědí, o co se hraje. Myslím, že máme k sobě velký respekt, zejména z ofenzivního pohledu. Oni také ví, že jim můžeme ublížit a porazit je. Jak jsem už řekl, můžeme v ofenzivní hře přidat, vytvořit si víc šancí a taky doufám, že budeme víc nebezpečnější. Věřím, že dokážeme dát nějaké góly.“

V Jablonci jste vyhráli vysokým rozdílem. Co si z toho zápasu můžete vzít kromě sebevědomí?

„Určitě nám to může znovu dát víc důvěry. Vím, že to samozřejmě bude jiná úroveň, ale hráčům, které jsme viděli o víkendu, to může dodat sebevědomí. Opravdu ukázali kvalitu, kterou u nich vidíme v týdnu. Ale nedostávají tolik šancí, takže bylo dobré vidět, že jsou kvalitní."

Může být výhoda, že hrajete odvetu na Letné?

„Nejsem si jistý, jestli je to výhoda, protože hraje dvaadvacet hráčů, pak mohou rozhodnout i hráči na střídačce. Doufám, že nám to pomůže, tým se doma bude cítit víc sebevědomý, požene je sedmnáct osmnáct tisíc lidí. Takže nám to může dát procenta navíc."

Liga mistrů je jedním z předsezonních cílů Sparty. Vnímáte, že tenhle zápas je opravdu důležitý?

„Obrovsky. Chceme hrát nejlepší soutěž, jakou vůbec můžeme. To Liga mistrů je, klub ji taky už dlouho nehrál a samozřejmě by to bylo skvělé. Ale je to padesát na padesát, rozhodnou malé detaily. Soustředíme se na to, jak hrát a budeme doufat. Uvidíme až po deváté hodině."