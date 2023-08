Krejčí před Kodaní: Nebát se, nebýt tolik vzadu... Herní styl dává smysl

Na jaře dotáhl Spartu k mistrovskému titulu, teď má před sebou další metu. Procpat se do základní skupiny Ligy mistrů. Ladislav Krejčí by v úterý v odvetném zápase 3. předkola na Letné neměl chybět, přestože sobotní ligové utkání proti Jablonci (5:1) proseděl jen na lavici. Důvod? Šetřil síly, soustředil se na klíčový duel. „Odpočinuli jsme si. Ale hlavně hráči, kteří nastoupili, tak všem potvrdili neskutečnou kvalitu," prohlásil sparťanský kapitán.

Co jste si odnesli ze závěru zápasu v Kodani, kdy vás soupeř zatlačil?

„V poločase jsme trochu změnili styl hry, ukázali jsme si pohyb jejich útočníků. Ale závěr zápasu byl jen nějakým vývojem, není to nic, co bychom si měli vzít do dalšího zápasu. Teď máme určitý plán, kterým do toho půjdeme. A věřím, že to bude jiný zápas.“

Je potřeba něco zlepšit oproti minulému utkání?

„Určitě mít větší odvahu v defenzivní části. Nebát se, nebýt tolik vzadu, vyjet víc dopředu. A potom další věci uvidíte, o tom se nechci úplně bavit.“

O postupujícím mohou rozhodnout i penalty, v nichž máte dobrou bilanci. Radíte spoluhráčům?

„Neřekl bych, že jsem nějaký expert. Samozřejmě jsem rád za bilanci, jakou mám, ale tohle je na každém hráči, jak situaci zvládne. Každopádně i na to se připravujeme.“

Kodaň má i kvalitní střídačku, chcete proto rozhodnout už v základní hrací době?

„Jednoznačně. Je lepší rozhodnout za devadesát než za sto dvacet minut. Věřím, že to tak dopadne."

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Cítíte větší tlak, když se hraje o postup a zároveň vysoké finanční odměny?

„Pod tlakem jsem od té doby, co jsem ve Spartě. Je to jen o tom, jaký tlak si k sobě připustíte. O tomhle úplně nepřemýšlím. Byla by to další zátěž do výkonnosti.“

Liga mistrů je jedním z cílů Sparty. Rozhodne o úspěšnosti sezony?

„V minulé sezoně jsme měli jako největší cíl titul, ale souběžně s tím se dostat do této soutěže. Nebo aspoň do předkol. Chceme se porvat o to, abychom hráli nejlepší soutěž v Evropě. To je přece sen každého, a byl to taky cíl už od začátku.“

V posledních dvou ligových zápasech jste dali deset gólů. Věříte si v ofenzivě?

„Jsme za to rádi. A souvisí to s tím, jakým stylem hrajeme. Je to pozitivní pro nás i útočníky, že víme, že náš herní styl dává smysl. Ofenzivní hráči to pak jen potvrzují.“

Jak zapadli do kabiny Victor Olatunji, Peter Vindahl, Veljko Birmančevič a další, kteří v létě přibyli do kádru?

„Všichni, kteří přišli, musím před nima smeknout. Tím jak pracují, tak i svým chováním zapadli do kabiny skvěle. Jsem rád, že nás posílili. Jsou to super kluci."

Odvetu hrajete doma na Letné, je to výhoda?

„Jednoznačně. Uvědomujeme si díky našim fanouškům sílu doma. Doufám, že nás poženou tak, aby vývoj zápasu byl pro nás pozitivní.“

V úterý bude zhruba o šestnáct stupňů víc než v Kodani, bude to v něčem jiné?

„Vůbec, nemyslím si, že tohle bude mít nějakou roli ve výkonnosti nebo v průběhu zápasu.“