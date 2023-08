Sparta jde do odvety, udělá Priske změny? Laci a Wiesner se hlásí o slovo

Osm změn, pět gólů. Předzápas odvety 3. předkola Ligy mistrů v Jablonci zvládla Sparta bravurně – při vší úctě – s druhou garniturou. Mohou se borci, kteří v domácích kulisách smetli Severočechy, výrazně zamotat do úterní startovací jedenáctky proti Kodani? Další krok boje o Champions League je tu!

Brian Priske jede od podzimního zlomu na Slavii, kde Letenští schytali čtyřku, jedinou mantru. Tři stopeři, čtyři záložníci, tři útočníci: konkrétně dvě křídla a hrot Jan Kuchta. Změna pomohla k titulu a aktuálně i k tuze milému výsledku v prvním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Kodani. Rudí se usadili minulé úterý v noci do letadla s bezgólovou remízou v kapse.

Naděje na průnik do play off, tedy finální střet o NEJ soutěž, žije!

Ne, Priske pro dnešní duel (s pravděpodobností blížící se jistotě) nezmění systém hry, ale neotřelá jména se mohou na trávníku zjevit. I když ani v tomto případě by nešlo o žádnou revoluci, spíše kosmetickou úpravu.

„Žádné velké změny nečekám. Útočná trojice, myslím, zůstane, do obrany se vrátí Láďa Krejčí a Filip Panák,“ dumal expert Stanislav Levý. „Myslím, že jsou jen dvě pozice, o kterých se bude uvažovat,“ upozornil.

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Už jen to, že myšlenky na zásah do jedenáctky existují, ukazují, že Priske a spol. museli dostat impuls. Tím byla právě dominantní výhra v Jablonci, kde nebyl na place například kapitán Ladislav Krejčí. „Nemuseli jsme hrát tolik zápasů v tolika dnech, mohli jsme si odpočinout. Ale hlavně ti, co nastoupili, všem potvrdili sílu našeho týmu a neskutečnou kvalitu, jakou mají,“ básnil obránce včera.

Přes nespornou šíři kádru Priske zariskoval, což sám připustil. Nakonec šlo o zisk i vklad do dalších týdnů. Sparta bude hrát každopádně základní skupinu jednoho z evropských pohárů. Na podzim ji čekají mraky utkání.

„Vždycky je možné, že nějakou změnu uděláme. Teď jich bylo moc, to je pravda. Máme silnou sestavu a hodně dobrých hráčů. Někteří mají odlišné přednosti než jiní, takže toho můžeme využít. Uvidíte zítra,“ vykládal Priske v pondělí dopoledne na Strahově.

„Vím, že to samozřejmě bude jiná úroveň, ale hráčům, které jsme viděli o víkendu, to může dodat sebevědomí. Opravdu ukázali kvalitu, kterou u nich vidíme v týdnu. Ale nedostávají tolik šancí, takže bylo dobré vidět, že jsou kvalitní,“ dodal.

Článek pokračuje pod infografikou.

Možností jsou především dvě jména. Obě zapadají do středové formace.

V jejím středu by mohl naskočit Albánec Qazim Laci. Už v jednom z jarních derby byl ve výběru místo Kaana Kairinena (Lukáš Sadílek by zůstal). V centru plochy pak měla Sparta dva honicí psy, fotbalové triatlonisty. Laci byl v Jablonci neudržitelný, i když neskóroval – zato třikrát asistoval.

„Opravdu se mi líbil, to bez diskuze. Měl výborné přihrávky, ohromné nasazení, pracoval na obrovském prostoru. Má předpoklady pro velkou kvalitu, už mě o tom několikrát přesvědčil,“ hodnotil Levý.

Priskeho jeho názor rozhodně nepřekvapil: „Pokud jde o sestavu, pokaždé na něj myslím. Odehrál za nás spoustu dobrých zápasů a v sobotu to bylo od něj bez debat dobré. Když se vrátil z reprezentační přestávky, vynechal několik týdnů předsezonní přípravy. Ale není pochyb, že o v Jablonci udělal obrovský krok, a to nejen asistencemi, ale taky fyzicky. Vypadal opravdu dobře.“

Druhým postem k debatě je pravý wingbek. V Jablonci válel Tomáš Wiesner, v Kodani však hrál Jan Mejdr, borec lepší do defenzivy. Ideální mix by tvořili oba dohromady, klonování však zatím na Letné neovládají.

„To je vždycky složité rozhodování, protože jsou odlišní, každý vyniká v něčem jiném. Mejdži se zlepšuje v útočné fázi, Wiesi zase v bránění. Vždycky se rozhoduju podle jejich momentální pohody a podle toho, co budeme v zápase potřebovat,“ vykládal Priske.

„Osobně si myslím, že je právě výhoda, jak jsou rozdílní. Wiesner je ofenzivnější, Mejdr robustnější, důraznější, takže je možné je točit podle soupeře i typu zápasu. Momentálně na pravé straně nevidím nějakou slabinu Sparty,“ přihodil Levý. Dá se čekat spíše varianta Mejdr, zápas rozhodně nebude hned otevřený.

„Čeká nás urputný boj,“ nechal se slyšet Priske. Ano, jde o mnoho.

Pravděpodobná sestava Sparty:

Vindahl - A. Sörensen, Panák, Krejčí - Mejdr, Sadílek, Kairinen, Zelený - Birmančevič, Kuchta, Haraslín