Priske: Zklamání z výsledku, ale jak jsme zareagovali... Podržel je brankář

Co se ve vás odehrává?

„Stejně jako kluci, zbytek klubu, fanoušci a manažeři jsem zklamaný z výsledku, ale zároveň taky velmi hrdý a pyšný. Byl to náročný zápas, Kodaň byla těžký soupeř. Dotáhli jsme to na penalty, v mnoha ohledech jsme byli lepší tým, byli jsme na tom fyzicky, technicky i takticky líp. Aspoň dneska jsme to ukázali.“

Jaký byl vzkaz týmu?

„Je normální, že jsou teď zklamaní, ale jsem opravdu na ně pyšný. Bylo tam toho hodně dobrého. Nechali tam všechny síly a den, dva budou zklamaní, ale pak se z toho všichni dostaneme.

Můžete hráčům něco vytknout?

„Jako trenér vždycky něco najdete, ale dneska není ten den, kdy se musím dívat na chyby. Hráli jsme v kvalifikaci o Ligu mistrů proti velkému klubu ze Skandinávie, s velkým rozpočtem, přesto jsme byli dominantnější, zvládli jsme to i psychicky potom, co jsme inkasovali už po patnácti sekundách. Dneska nemám potřebu hledat nedostatky.“

Bude těžké hledat motivaci na Evropskou ligu? Soupeře se dozvíte až v sobotu…

„Ne, bude to velmi snadné. Víme, že soupeři hrají odvetu později, proto se teď budeme soustředit na zápas v Teplicích. Hned jak to přijde, přepneme a budeme to řešit. Myslím, že se adaptujeme velmi rychle a připravíme se.“

Odehráli jste jeden z nejlepších zápasů pod vašim vedením?

„Nevím, jestli to bylo úplně nejlepší zápas, protože v minulé sezoně jsme měli obtížná utkání proti Slavii, kdy jsme vyhráli 3:2 a remizovali. Ale dneska jsem si ten zápas opravdu užil. Hráli jsme proti obrovsky těžkému soupeři. Vyrovnali jsme se opravdu s velkými výzvami, museli jsme vyrovnat. Bylo to pro mě úžasné, že jsme dokázali takhle zareagovat, dali jsme pěkné góly a vytvořili si další slušné šance. Gólman Kodaně ale má za sebou velmi dobrý zápas. Bylo to pro mě dneska potěšení, fanoušci taky odvedli skvělou práci. Očekávám, že v tom budeme pokračovat a budeme silnější.“

Proč jste v prodloužení dvakrát inkasovali?

„Nemám pro to moc vysvětlení. Prvních devadesát minut jsme byli lepším týmem, vytvořili si víc a větších šancí v pokutovém území než Kodaň, ale jak jsem řekl, gólman soupeře zachránil. Velmi dobře se po vystřídání předvedl i Qazim Laci.“

Bylo těžké vybrat pětici na penalty a připravovali jste se, že mohou rozhodnout?

„Samozřejmě jsme se připravovali, vždycky se na ně chystáme před zápasem. Během týdne jsme si to rozebrali, den před zápasem jsme se na ně dívali a hodně hráčů si to vyzkoušelo. Ale je to úplně jiné v zápase o Ligu mistrů, hraje se o hodně peněz, tlak je obrovská. Veškerý kredit hráčům, kteří na sebe vzali odpovědnost. Bohužel to pro nás dneska nedopadlo dobře.“

Haraslín si vytvořil několik slibných šancí, co říkáte na jeho výkon?

„Je pro nás hodně důležitý, dnes měl nějaké střely na branku, které mohly skončit gólem. Ale ve výsledku si na něj nemůžu stěžovat. Jsem rád, že ho máme v týmu. Zlepšil se i v defenzivní hře a naopak víme o jeho kvalitách v ofenzivě. Jsem s ním spokojený, je to dobrý kluk. Dneska ale neměl v některých aspektech tolik štěstí.“

Jak budete s hráči pracovat dál, aby se na nich tenhle neúspěch neprojevil?

„Je to těžké tohle zklamání vzít a jen tak ho smést ze stolu. Jak jsem řekl, pro mě je důležité, že mohu být na hráče pyšný, že odvedli výkon, který by normálně znamenal výhru. V některých momentech se přiblížili k perfektnímu výkonu a je to důkaz, že každý den tvrdě pracujeme a připravujeme se. Je potřeba si z toho vzít to pozitivní, budou mít den volna a pak se připravíme na sobotní zápas.“