Kodaň postoupila do Ligy mistrů. Koše pro losování jsou rozděleny

Kodaň postoupila do Ligy mistrů • ČTK/AP

Fotbalisté Kodaně si stejně jako minulý rok zahrají skupinu Ligy mistrů. Přemožitelům pražské Sparty ze 3. předkola stačila v domácí odvetě závěrečného play off s Čenstochovou remíza 1:1, ve čtvrtečním losu budou nasazeni do třetího koše. Antverpy uspěly 2:1 na hřišti AEK Atény a v součtu s úvodní výhrou 1:0 poprvé v klubové historii postoupily do hlavní fáze soutěže. Po pěti letech se ve skupině představí PSV Eindhoven po domácím vítězství 5:1 nad Rangers.