Gólman hrdinou. V Lize mistrů srovnal v poslední minutě: Nikdy nezapomenu

Ivan Provedel slaví remízu proti Atlétiku, kterou zařídil svou last minute hlavičkou • ČTK / AP / Andrew Medichini

Ivan Provedel v objetí parťáků po své trefě do sítě Atlétika • ČTK / AP / Andrew Medichini

Nečekaného gólového hrdinu měl zápas úvodního kola Ligy mistrů Lazio Řím - Atlético Madrid. Domácí brankář Ivan Provedel srovnal hlavičkou v páté minutě nastavení na konečných 1:1 a stal se teprve druhým gólmanem v historii soutěže, který skóroval ze hry. Devětadvacetiletý Ital po utkání prohlásil, že na moment z úterního duelu do konce života nezapomene.

Provedel vyběhl v závěru avizovaného čtyřminutového nastavení na poslední rohový kop do soupeřova vápna. Odražený míč vrátil před bránu stříleným centrem Luis Alberto a Provedel důraznou hlavičkou zblízka nedal svému protějšku Janu Oblakovi šanci. Prosadil se už podruhé v kariéře, v červenci 2020 srovnal za hosty rovněž v páté minutě nastavení zápas druhé italské ligy Ascoli - Juve Stabia (2:2).

„Byl to hodně podobný gól, vyskočil jsem a hlavou to trefil. Fotbal někdy je hlavně o takových momentech. Dal jsem gól v Lize mistrů, na dnešní večer nikdy nezapomenu,“ řekl Provedel oficiálnímu webu UEFA. „Dobře mě zná a věděl, do jakých míst centr půjde. Vstřelil nádherný gól,“ pochválil spoluhráče autor asistence Luis Alberto.

Před Provedelem se v Lize mistrů ze hry z brankářů prosadil jen Sinan Bolat v prosinci 2009. Victor Enyeama o necelý rok později i předtím třikrát Hans-Jörg Butt skórovali z penalt. „Mrzí mě, že jsme nevyrovnali dřív a nemohli se pokusit o obrat. Tenhle bod nám ale může zvednout sebevědomí,“ podotkl Provedel, jenž odpověděl na vedoucí branku Pabla Barriose z 29. minuty.

Římané podvacáté v řadě neudrželi v Lize mistrů čisté konto, což je nejdelší negativní série jakéhokoliv italského celku. „Porážka by byla vzhledem k vývoji zápasu krutá. Nakonec jsme ale našli způsob, jak dostat míč do brány,“ řekl s úsměvem trenér Maurizio Sarri.

Bod za remízu nakonec bral i jeho protějšek. „Navzdory inkasovanému gólu v závěru mám z utkání dobrý pocit. Byli jsme organizovaní v defenzivě a měli i šanci na další branky,“ uvedl kouč Atlética Diego Simeone, jenž jako hráč pomohl Laziu v roce 2000 k poslednímu titulu v italské lize a od fanoušků se v úterý na Olympijském stadionu dočkal vřelého přivítání.

Za dva týdny se Atlético v rámci skupiny E utká doma s Feyenoordem, který na úvod zdolal 2:0 Celtic. Do Glasgowa zavítá v dalším kole Lazio.