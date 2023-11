Newcastle se zlobí: Penalta se těžko kouše. Byli jsme lepší, řekl kouč PSG

PSG prohrával od 24. minuty po gólu Alexandera Isaka a od té doby dlouho marně dobýval bránu střeženou vynikajícím Nickem Popem. Zatímco v prvním poločase se hrál oboustranně útočný fotbal, po změně stran už domácí proti vyčerpanému soupeři jasně dominovali. Na střely zvítězili 31:5.

„Předvedli jsme skvělý výkon, byli jsme lepší a zasloužili si vyhrát. Výsledek neodpovídá dění na hřišti,“ uvedl Enrique na tiskové konferenci

„Bylo to jako z hororu. Newcastle bránil skvěle, ale i moji hráči k tomu přistoupili výborně a neustále si vytvářeli šance. Nepodlehli tomu, že je výsledek nezaslouženě ve prospěch soupeře,“ podotkl španělský kouč.

Pařížané se dočkali až v osmiminutovém nastavení, kdy se míč odrazil Tinu Livramentovi od těla do ruky a Marciniak po konzultaci s videem nařídil pokutový kop. „Když jde míč od hrudníku do ruky, nepíská se to, s verdiktem sudího nemůžu souhlasit. Součástí mé práce je i to, že se musím umět ovládat, ale tohle se hodně těžko kouše. Je to frustrující, byl už skoro konec,“ mrzelo Howea.

„Straky“ trápí už několik týdnů rozsáhlá marodka, kvůli které je mimo hru takřka polovina A-týmu. V úterý měl Howe na lavičce k dispozici kromě stopera Paula Dummetta už jen dva gólmany a čtyři mladíky s minimálními zkušenostmi. I proto odehrál Newcastle v Parku princů i s nastavením více než sto minut bez jediného střídání.

„Hráči odevzdali úplné maximum, naprosto skvělý týmový výkon. Jenom škoda, že ho nemohli na konci oslavit vítězstvím. Pořád jsme ale ve hře o postup, to je důležité,“ připomněl Howe.

V papírově nejsilnější skupině F už je jistým postupujícím Dortmund, který si v úterý poradil 3:1 s AC Milán. PSG stačí v závěrečném kolem zvítězit na hřišti Borussie a projde dál. Newcastle musí k postupu zdolat doma AC Milán a doufat v bodovou ztrátu Pařížanů.