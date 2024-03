Nervy a trápení Realu: bez červené? Hvězda chytila beka pod krkem

Real se protrápil prvním poločasem, kdy jen kvůli střelecké nemohoucnosti aktivního Lipska nedostal gól. Navíc mohl jít brzy po přestávce do oslabení. Vinícius nejprve faulem dohrál kapitána Lipska Williho Orbána. Maďarský stoper spadl na zem, naštvaný se zvedal a vyčinil brazilskému soupeři. Vinícius ho ale ještě jednou srazil, Orbána sundal tak, že ho chytil pod krkem. Celou situaci u půlící čáry zkoumal VAR. Útočník Realu dostal žlutou a hosté se vztekali – měli oprávněný pocit, že italský sudí Massa mohl vytáhnout červenou.

Oba aktéři incidentu se poté zapsali mezi střelce. Vinícius otevřel skóre, Lipsko srovnalo v 68. minutě, kdy Orbán proměnil centr z levé strany tečovanou hlavičkou. Výborně hrajícím hostům výsledek 1:1 nestačil – postoupil Real, i když vůbec ne přesvědčivým způsobem.

„Hráli jsme se soupeřem, který má velké kvality a na odvetu do Madridu přijel s tím, že nemá co ztratit. My jsme bojovali sami se sebou,“ připustil trenér Realu Carlo Ancelotti. „To přirozeně znamenalo, že jsme si zápas protrpěli. Ale jedinou důležitou věcí je, že jsme postoupili do čtvrtfinále,“ dodal zkušený kouč.

Real šel do domácí odvety s hubeným náskokem 1:0, ale odehrál příšerný první poločas. Perfektně nachystané Lipsko se dostávalo po rychlých kontrech do velkých šancí, zejména belgický forvard Lois Openda promarnil několik tutovek. „Celkově jsme podali dobrý výkon, ale měli z něj vytěžit mnohem víc. Naše tvrdá práce nemá odměnu, takže je to dneska rozpačité. Měli jsme spousty velkých šancí, ale neproměnili,“ litoval kapitán Orban.

Lipsko mohlo dostat zápas do prodloužení ještě v samotném nastavení, ale záložník Dani Olmo trefil jen břevno. Real si hluboce oddychl a mohl slavit postup ve své oblíbené soutěži. Z osmifinále počtvrté za sebou, ze 14 uplynulých ročníků byl ve čtvrtfinále dvanáctkrát. Navíc si drží výbornou formu v aktuální sezoně. Ze 39 soutěžních zápasů vyhrál 31 a prohrál jen dvakrát, v obou případech s městským rivalem Atléticem. Doma neprohrál už 24 soutěžních utkání v řadě.