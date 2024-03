Vypjatá dohra LM. Kouč Porta se pustil do Artety: Ať si dává pozor na pusu

Případné vyřazení v osmifinále Champions League by pro Arsenal znamenalo medvědí službu. Možná by se jeho hráčům ulevilo v boji o anglický grál, ale jednalo by se o ťafku, kterou nikdo na severu Londýna nechtěl připustit. Jednogólové manko navíc nebylo ničím, čeho by se Artetova parta měla extra obávat.

Že to ale dřelo. Porto ukázalo, že recept na svého soka z prvního utkání nevyhodilo do koše. Přesto ke konci první půle udeřil Leandro Trossard svou desátou brankou v sezoně. Díky Belgičanově trefě se odcházelo do kabin za vyrovnaného stavu a startovní čára byla pro oba celky stejná, což pořád v podstatě mělo hrát do karet Portu. Kdo by čekal, že po třech poločasech bude hrát s Arsenalem vyrovnanou partii?

Domácí se navíc ke své typické nátlakové hře zase tak často nedostávali. Následovalo tak prodloužení, ve kterém gól nepadl a penaltový rozstřel. V něm se vyznamenal brankář kanonýrů David Raya, když vychytal Wendella a Galena, zatímco kvartet střelců Arsenalu se nemýlil a v Londýně mohl propuknout festival radosti.

Na první dobrou by tento zápas ničím nevybočoval, ale v jeho průběhu mělo dojít k projevům, které s fair play nemají příliš společného. Portugalský kouč hostů Sergio Conceicao tvrdí, že čelil slovním atakům Artety. „Během zápasu se Arteta otočil k naší lavičce a španělsky urážel mou rodinu,“ vydal Conceicao po zápase šokující prohlášení a pokračoval: „Reagoval jsem, aby si dával pozor na pusu, protože ten, koho urazil, už není mezi námi. Taky jsem mu řekl, aby se raději staral o trénování svého týmu. Vzhledem k individuální kvalitě svých svěřenců má povinnost dělat víc a lépe,“ rozvířil vody muž, který si v Portu udělal skvělé jméno. Bývalý portugalský reprezentant totiž modrobílý klub vede od roku 2017 a údajně jej má na konci sezony dobrovolně opustit.

Po zápase kamery zaznamenaly, jak rozhořčený Conceicao odmítl Artetovi podat ruku a se zakrytými ústy ke Španělovi promlouvá. Ten evidentně s výroky svého protějšku nesouhlasil. Trenér Arsenalu poté na tiskové konferenci zdaleka nebyl tak upovídaný jako Conceicao a k incidentu se nechtěl vyjadřovat.

Předkrmem tohoto sporu byla taky rozmíška mezi Kaiem Havertzem a Conceicaem, kdy německý hráč v zápalu boje chtěl ještě zpracovávat míč za pomezní čarou, kde se do všeho vložil u laviček i kouč Porta. Havertz jej odstrčil, ale nic velkého se nepřihodilo.

Oba trenérští kohouti si přitom vyměňovali názory už při prvním utkání v Portugalsku, kde Arteta obvinil Porto, že nastoupilo v nízkém bloku bez úmyslu hrát fotbal. Conceicao po výhře 1:0 odvětil: „Oni chtěli hrát, my jsme chtěli vyhrát.“ Možná tam hledejme rozbušku incidentu v Londýně. Nebo se snad jednalo o vzpomínky na sezonu 2020/21?

Tenkrát se totiž Porto s Conceicaem představilo ve skupinové fázi na půdě Manchesteru City. Anglický gigant vyhrál 3:1, ale i v tomto případě Conceicao nebyl spokojen s chováním u lavičky soupeře. A tehdy dělal asistenta Pepu Guardiolovi právě Mikel Arteta.

„Mám se od Pepa hodně co učit. Ať už je to vytváření tlaku na rozhodčí, komunikace se svými hráči i hráči a realizačním týmem soupeře. V porovnání s nimi jsme byli andělé. Mluvil ošklivě o naší zemi. Přístup Guardioly a některých jeho asistentů byl krajně nepříjemný,“ nebral si servítky Conceicao ani před lety. Bývalý záložník, který kromě Porta kopal také například za Inter Milán, je ale podobnými výroky na adresu svých manažerských konkurentů už vlastně pověstný. V roce 2021 při vzájemném střetnutí ve čtvrtfinále Ligy mistrů zase z urážek obvinil tehdejšího kouče Blues Thomase Tuchela. „Byl jsem jím uražen a řekl jsem rozhodčímu, že to čtvrtý sudí slyšel. K žádné výměně slov ale nedošlo. Moje angličtina není dobrá,“ tvrdil tenkrát Conceicao.

Porto se tak nyní bude soustředit výhradně na domácí soutěž, kde je až třetí se sedmibodovým mankem na vedoucí Sporting. Portugalce může těšit alespoň fakt, že v této sezoně už Artetu pravděpodobně nepotká.