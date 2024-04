Xaviho krutý paradox: jakou roli v něm sehraje Mbappé? Souboj mladíků i cti

Blaugranas se poprvé od roku 2021 protáhli do play off Ligy mistrů. Tehdy je v osmifinále odrovnal Kylian Mbappé, který má spoustu veselých vzpomínek na to, jak cupuje zadní řady Culés na kusy (hattrick na Camp Nou) a teď si hodlá vychutnat příležitost zalíbit se Realu před očekávaným přestupem na Bernabéu.