Bayern našel viníka, stoper po Realu dostal naloženo. Tuchel ho kritizoval

O co tady jde? Souboj gigantů ze startu utkání nevypadal jako vyrovnaná partie. Zatímco německý tank válcoval bezmocné školáky z Realu. Aspoň takhle vypadalo úvodních dvacet minut, než se Real rozkoukal.

Byť se německý celek dostával mnohem více do hry, vedení se nekonalo. Víte, co je letos proti silným soupeřům docela signifikantní prvek madridské hry? Obrana nade vše a sem tam necháme soupeře pozlobit Bellinghamem nebo Viníciusem Júniorem. Ono to pak nějak dopadne.

I v úterý večer obé platilo. Defenziva v čele s kapitánem Nachem Fernándezem byla v permanenci a gólman Andrij Lunin si zachytal. Je to překvapivé, ale už před zápasem byli brankáři Realu nejvytíženější strážci tří tyčí v tomto ročníku Champions League.

Všechno marné pro Bayern, když jeho někdejší hráč Toni Kroos dostal prostor ve středu pole a německou magistrálou oslovil na milimetr přesně nabíhajícího Viníciuse. Neuer měl k míči daleko a Korejec Kim zaspal, když nejprve až příliš s Brazilcem vystoupil a pak už ho nestíhal. 1:0 pro Real, když do té doby hráli téměř výhradně domácí. Carlo Ancelotti tak nemohl být spokojen. Ital na lavičce Realu nepůsobil tradičně klidným dojmem, protože opticky to vypadalo, že na Bayern přijel Darmstadt, Mohuč, nebo jiný tým ze suterénu bundesligy. „Prohrávali jsme spoustu soubojů. Před prvním gólem ale Kroos fantasticky přihrál. Dneska už víme, že Vinícius může hrát jako útočník, protože se naučil napadat a pohybovat bez míče,“ hodnotil Ancelotti.

Konečná remíza 2:2 znamenala pro Ancelottiho pokračování jedné éry. Jako kouč soupeře s Bayernem totiž nikdy nepadl. V Mnichově taky sám působil, ale byl vyhozen kvůli nezdaru v Champions League a teď může Bayern pomoci vyřadit.

Dobrou pozici pro odvetu ale Real naháněl až v závěru. Ancelottiho protějšek Thomas Tuchel do druhé půle naordinoval křidelníkům Sanému s Musialou výměnu pozic. Bingo! Tato rošáda vedla k otočení skóre, když Sané napravo vyzpovídal Mendyho i Lunina a zavěsil na přední štangli, pár desítek sekund na to Harry Kane proměnil penaltu po zákroku na Musialu. Jak už ale bylo zmíněno, Ancelotti takové mače neprohrává.

V poslední desetiminutovce, kdy se Real chopil jakéhosi platonického tlaku, vnikl do vápna Rodrygo a Kim kapituloval proti brazilské sambě podruhé. Nepochopitelně šikulu Realu povalil a francouzský sudí Turpin, který jinak nastavil takový metr, že nebude foukat kdejaké bebíčko, měl jasno. Penalta i na druhé straně a Korejec, který v létě loňského roku přišel do Bayernu jako velká posila z Neapole za 50 milionů eur, mohl zpytovat svědomí. Však ho taky po zápase veřejně natřel i Tuchel. „Dvakrát byl příliš zbrklý a nenasytný. Nejprve byl až moc horlivý u prvního zákroku na Víniciuse a nechal se nachytat. Při druhém gólu další chyba. Hráli jsme tam v pěti proti dvěma. Vůbec nemusel bránit tak agresivně. Ve chvíli, kdy se mu snažil pomoct Dier, Rodryga srazil. Bohužel nepochopitelné,“ hovořil upřímně Tuchel po utkání.

Problém byl možná v tom, že na sebe duo Kim a Dier není zvyklé. Od zimy, kdy Dier přišel do klubu, spolu ve čtyřčlenné obraně nastoupili teprve potřetí. Kim navíc v posledních třech zápasech Ligy mistrů dostal jen 15 minut. Důvodem, proč Tuchel takto poskládal stopery, byla absence Matthijse de Ligta. Dayot Upamecano se po zranění pro změnu teprve vrací. U obou gólů Realu mohla hrát výraznou roli nesehranost mnichovských obránců.

Kimovo počínání je kritizováno i v zahraničí. Bývalý záložník Realu Steve McManaman měl sice radost ze hry Viníciuse, ale jednomu z nejlepších asijských fotbalistů současnosti naložil. „Proč to udělal před tou penaltou, když Dier za ním zametal? Jakoby Rodrygo řval, sundej mě,“ spílal v nadsázce bývalý anglický reprezentant, který i dle své minulosti fandil Realu.

Bayern teď čeká těžká zkouška ve Španělsku, kde se dá očekávat, že Real přece jen směrem dopředu trochu víc zapne. Navíc se nedá čekat, že bude znovu téměř neviditelný Jude Bellingham, kterému se duel v Mnichově nepovedl.