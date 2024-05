V Dortmundu Rüdigera přehlíželi Klopp i Terzič. Pomstí se ve finále LM?

Narodil se sice v Berlíně, ale klidně by mohl reprezentovat fotbalového trpaslíka ze Sierry Leone. Právě z této země na západě Afriky totiž pochází Rüdigerova maminka Lily. Bylo by to ale bláhové, když se z Rüdigera vyklubal jeden z nejlepších stoperů současnosti a v pohodě stačí na německou reprezentaci.

Nyní je mu 31 let a vozbu Realu Madrid si bez něj lze představit už druhou sezonu spíše stěží. Ancelotti mu věří a nejinak na tom bude asi i kouč národního mužstva Julian Nagelsmann na blížícím se EURO. Očekává se, že Rüdiger bude na turnaji v základu die Mannschaft vedle Jonathana Taha.

První šanci v bundeslize mu dal Bruno Labbadia. Stalo se tak v lednu 2012. Rüdiger odehrál 79 minut při prohře 0:3 s Mönchengladbachem. Hořká premiéra, ale vytáhlý obránce dokázal to, čemu byl v Dortmundu daleko. Zatímco Mario Götze jako teenager ohromoval Dortmund i Německo, Rüdiger strádal.

„Odešel jsem jako mladý, protože jsem chtěl v krátkodobém horizontu hrát bundesligu. To se nabízelo spíše ve Stuttgartu,“ ohlíží se za minulostí Rüdiger.

Přitom ze začátku věřil, že se v Dortmundu chytí. Hrával tam v minulosti jeho starší nevlastní bratr Sehr Senesie. Na jeho několik desítek zápasů v prvním týmu Dortmundu však nenavázal.

Rüdigerův potenciál neodhalil Jürgen Klopp, který v době, kdy se habán z Berlína snažil prosadit v kategoriích U17 a U19, koučoval BVB jako hlavní trenér. Současný šéf dortmundské lavičky Edin Terzič dokonce Rüdigera přímo vedl jako asistent trenéra týmu do 19 let. Alespoň jedna věc se však Terzičovi a spol. nedá upřít. V juniorce BVB německého reprezentanta přeškolili z útočníka na obránce. „To byla neskutečně těžká změna. Když o tom dnes ale přemýšlím, bylo to perfektní rozhodnutí,“ vzpomíná sám hráč.

Kloppova mašina na černožlutý způsob se rozjela a na Rüdigera nezbylo místo. „Zažil jsem tam i dobré časy a hrál jsem po boku mnoha talentů. Ne všichni se logicky prosadili. I pro mě tohle bylo poučné období. Vlastně jsem za působení v Dortmundu vděčný,“ má před epickým finále v Londýně jasno Rüdiger.

Dnes má na kontě 11 trofejí, vyhrál Champions League i Evropskou ligu s Chelsea a jeho hvězda od zpackaného debutu v německé lize stoupá. Teď touží po ušatém grálu i s Realem Madrid, který je úspěchu v této soutěži předurčen ze všech velkoklubů nejvíc díky rekordním 14 titulům. Rüdiger se na své cestě osvědčil ve čtyřech nejlepších evropských soutěžích. Po Stuttgartu se totiž vydal do AS Řím, odtamtud přiletělo laso z Chelsea a svůj vzestup korunoval v létě 2022, kdy se jako volný hráč stal akvizicí Realu.

Nyní se postaví proti klubu, který jeho potenciál přehlížel. Postaví se jednomu ze svých koučů v juniorských letech. On i Terzič to dotáhli do nejvyšších pater evropského fotbalu. Teď má komplexní stoper možnost ukázat Dortmundu na vlastní kůži, jak se před třinácti lety mýlil, když ho do Stuttgartu poslal s klidným svědomím zdarma. Jen pro srovnání, do Chelsea odcházel z AS Řím o šest let později za 35 milionů eur.