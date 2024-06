Ve Wembley to pro Reuse začalo i skončí. Ještě je tu ale pan Kroos!

Když bylo jasné, že Reus 18. května vyběhne naposledy k domácímu zápasu v Signal Iduna Parku, přes 80 tisíc fanoušků bylo naměkko. Darmstadt při výhře 4:0 sundal gólem a pivo za jižní tribunou pro skalní příznivce Dortmundu se rozdávalo na jeho účet. Jedno orosené zde pravidelně stojí 4, 90 eur a tribuna pojme 24 545 lidí. Kdyby si každý z diváků dal jeden kousek, Reuse by přišel tenhle mejdan na více než 120 tisíc eur (zhruba tři miliony korun). „Je to poděkování za to, jak fanoušci celou dobu stáli při mně. Není to ve světě samozřejmostí,“ hovořil dojatý dvojnásobný nejlepší fotbalista Německa.

I tohle je ukázka, jak je s klubem spjat. V Dortmundu se narodil a celkem zde odkopal 21 let. Získal dva německé poháry a tři národní superpoháry. Jistě chtěl více, ale to s BVB prostě nevyšlo, a když mohl jít za lepším, odmítal. Den před velkolepým finále Ligy mistrů oslavil 35. narozeniny.

A nejlepší dárek? Nemusíte dlouho hádat. Po jedenácti letech Reus touží po reparátu. V roce 2013 totiž Dortmund právě ve Wembley padl ve finále Champions League s Bayernem Mnichov. Pro Reuse to byla první sezona po návratu do BVB z Mönchengladbachu. Nyní se naplní ta poslední.

„Už teď vím, že se mi bude těžko loučit. Přesto jsem rád, že je o mém odchodu jasno. Můžeme se koncentrovat na náš velký cíl. Kruh se uzavírá. Jen jedna věc musí být jiná než tenkrát. Musíme vyhrát trofej, jinak by to bylo na hovno,“ dodal bojovně.

Skoro jistě se na hřišti objeví, i když to asi nebude v základu. Kouč Edin Terzič sází na jiné pány a sestavou v play off příliš netočí. Právě proto hrál v tomto ročníku Ligy mistrů od začátku jen pětkrát, ale kdoví. Třeba svou roli sehraje obrovská motivace, kterou dortmundský patriot má. Po sezoně ale ještě nekončí s fotbalem nadobro. Vydá se na jiné dobrodružství. S největší pravděpodobností to bude za velkou louží v MLS. Favoritem je momentálně Los Angeles Galaxy.

A kdo mu bude chtít plán na zisk ušatého grálu první červnový den nejvíc zhatit? Určitě klenot Realu Jude Bellingham, který ještě nedávno v Dortmundu kapitánoval. Ještě větší motivaci však bude mít Toni Kroos. S Reusem jsou v podstatě vrstevníci, kteří se spolu nadřeli v národním týmu. Teď Kroos v emotivním dopise fanouškům oznámil, že finále proti BVB bude jeho posledním zápasem na klubové úrovni. „17. července 2014 se mi změnil život. Život fotbalisty i člověka. Stal jsem se totiž hráčem největšího klubu na světě. Po deseti letech tato životní etapa končí,“ zní jen úryvek z Kroosova prohlášení.

Po řežbě s Dortmundem se ještě chystá na domácí EURO, ale to už bude jiná story. V sobotu večer skončí jako mistr bílého baletu. Přitom by nemusel. Ve 34 letech to má stále v noze jako jeden z nejlepších dispečerů hry. Rodák z univerzitního města Greifswald se ale rozhodl odejít na vrcholu. „Našel jsem v hlavě a srdci ten správný okamžik na odchod. Mou ambicí bylo vždy ukončit kariéru na nejvyšší úrovni. Už dlouho mám jediný cíl. Jdeme za patnáctým titulem,“ hlásí Kroos s odkazem na předešlých čtrnáct prvenství Realu mezi evropskou elitou.

Žádný jiný klub nemá titulů v Lize mistrů více. Sám Kroos se v posledních letech podepsal pod čtyři z nich. Jeden ještě získal v roce 2013 v dresu Bayernu právě ve vzpomínaném duelu proti Dortmundu ve Wembley. Kruh se tak uzavírá i pro druhého německého hrdinu tohoto finále. Zatímco Kroosova kariéra je ověnčena trofejemi, Reus v tomto ohledu strádal. Na velký mezinárodní pohár ofenzivní hráč Dortmundu čeká celou kariéru, zatímco Kroos by si ve Wembley mohl připsat už zmiňovaný šestý titul v Champions League. Vyrovnal by se tak společně se spoluhráči Nachem, Carvajalem a Modričem jiné legendě Realu. Francisco Gento je dosud jediným hráčem historie, který nejlepší klubovou trofej Evropy zvedl nad hlavu šestkrát.

Bývalý kanonýr Dortmundu Jan Koller však doufá, že se to Kroosovi nepovede. „Mám Marka Reuse moc rád. Známe se osobně, je to neskutečně milý chlapík. U mě má obrovský kredit právě za svou věrnost. Hlavně v dnešní době se něco podobného už tolik nenosí. Zároveň je Marco stále jedním z nejlepších hráčů BVB, když se dostane na hřiště. Moc si ho vážím a právě kvůli němu si taky přeju, aby Dortmund vyhrál. Kdyby třeba ještě rozhodl? To by byla úplná pohádka.“