„Terminátor“ Kucka! Češi odpočívají, on už 10 dní po EURO řádil za Slovan

Proč terminátor? Inu, Kuckovi je už 37 let, absolvoval se slovenskou reprezentací EURO, kde patřil k pilířům sestavy a necelých deset dní po výpadku národního týmu (v osmifinále po prodloužení s Anglií) už odehrál toto úspěšné střetnutí na klubové scéně.

Jeho trefy navíc určily, že do odvety si Slovan odveze dvoubrankový náskok. Slovenský klub totiž sice vedl po poločase a gólech dalších zkušených borců Weisse mladšího a Maka 2:0, nicméně houževnatý soupeř se dostal do hry a srovnal. Pak ale promluvil právě Kucka.

„Nikdo neví dopředu, co se stane, ale momentálně se cítím fajn. Trenér Weiss mě zná a ví, že když potřebuju oddych, tak mu to řeknu. Stejně tak znám svoje tělo a vím, že je to teď ok. Budu dál pracovat, jak jsem zvyklý. Budu nadále pokračovat v tom, co mi sedí,“ řekl Kucka bezprostředně po utkání.

Je pravdou, že formu má znamenitou a evidentně si ji přivezl i z EURO. V Německu totiž patřil mezi slovenskými reprezentanty k nejlepším na trávníku. Díky jeho trefám tak Slovan prožívá klidnější vstup do evropských pohárů než v posledních letech, kdy se až nečekaně natrápil s lucemburským Swiftem Hesperange před rokem a gruzínským Dinamem Batumi předloni.

„Juraj Kucka měl týden volno po EURO stejně jako Dávid Strelec a Guram Kašija. Předtím měli týden volno po ligové soutěži. Samozřejmě je to málo. Za mě je to až neuvěřitelné, co Kuco všechno dokázal. Navíc měl v minulé sezoně zranění. Klobouk dolů. Momentálně si Slovan bez něj neumím představit,“ pěl ódy na svého klíčového muže kouč Vladimír Weiss starší.

Kucka se přitom prosadil až v 85. a první minutě nastavení. Tam se vše lámalo na stranu Slovanu. Do té doby se jednalo o vyrovnaný stav. Kdekdo by už asi Kucku střídal, Weiss nikoliv. „Takový hráč jako je Kuco se nestřídá. Věřil jsem, že se tam dokáže prosadit. Pořád má náběhy jako možná jeden z nejlepších v Evropě,“ doplnil kouč.

Zajímavostí je, že Kucka ve svém věku naskočil do soutěžního zápasu po deseti dnech od konce EURO. Stejně tak Dávid Strelec a Gruzínec Kašija, který je dokonce stejně starý jako Kucka.

Češi přitom na turnaji vypadli už v základní skupině, tedy dřív než Slovensko a Gruzie, a třeba Sparta i Slavia zatím absolvují přípravu bez reprezentantů. Do hry Plzně už naskočili Pavel Šulc nebo Lukáš Červ. Robin Hranáč ještě chybí.

Je to logický tah. Reprezentanti si potřebují odpočinout před startem do sezony, ale o to více vyčnívá přínos Kucky pro Slovan, kde načal svou třetí sezonu poté, co se v roce 2022 k belasým připojil po ročníku v anglickém Watfordu.