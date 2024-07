Ross zachránil Vindahla: Nemusí se omlouvat. Chyby jsou součástí fotbalu

PŘÍMO Z DUBLINU | Sakra, co to dělá? Peter Vindahl po necelé půlhodině hry duelu v Dublinu výrazně pokazil rozehru, domácí měli obří šanci. Stoper Mathias Ross, brankářův krajan, však neokouněl, nefandil, nýbrž se vrhl do skluzu a nohou zastavil míč letící do sparťanské sítě. Pak už si český mistr poměrně v klidu uhrál vítězství nad Shamrock Rovers v prvním utkání 2. předkola Ligy mistrů. Výsledek 2:0 je slibný. „Ale hotovo ještě není,“ varoval po duelu dánský stoper, posila z Galatasaray Istanbul.

Už vám Peter poděkoval?

„Ještě ne, ale možná by mohl. (směje se) Ne, dělám si legraci, to je součást fotbalu, stane se to, nemusí se omlouvat. Navíc jeho zákrok na konci zápasu byl báječný, zachránil nás, zaslouží si veškerý kredit.“

Bylo zásadní, že jste v klíčové chvíli neváhal?

„Byl to skvělý moment, to ano. Šlo o okamžitou reakci, reflex, nebylo to nic speciálního. Byl jsem šťastný, že mě míč trefil do nohy a nešel dovnitř. Pro nás to bylo opravdu velmi důležité.“

Je po vítězství o vašem postupu rozhodnuto?

„Není. Měli jsme hru pod kontrolou, hodně jsme drželi míč, mohli jsme vstřelit větší počet gólů. Na druhou stranu jsme na konci málem inkasovali. Máme za sebou první poločas, druhý nás čeká za týden v Praze.“

V pátek proti Pardubicím jste nastoupil v defenzivní trojici vpravo, tentokrát uprostřed. Upřednostňujete jednu z pozic?

„Dokážu nastoupit na obou, nedělá mi to problém. Kam mi řekne trenér, tam se postavím. Je mi to v podstatě jedno.“

Hned ve druhém zápase jste naskočil do základní sestavy. Je pro vás zásadní, že se znáte s koučem Larsem Friisem z předchozího angažmá?

„Vždycky potřebujete nějaký čas, ale myslím, že jsem se velmi rychle rozkoukal. Samozřejmě je pro mě dobré, že ho znám, vím, jak chce hrát, jaká je osobnost, trenér. Na druhou stranu je taktika a hra velmi rozdílná než v našem předchozím společném angažmá. Je to jiný styl, jiný fotbal.“

Stál i za vaším příchodem do Sparty?

„Vrátil jsem se do Galatasaray na předsezonní přípravu, ale věděl jsem, že půjdu pryč. Když jsem se poprvé dozvěděl o zájmu Sparty, pomohlo, že jsem znal Larse, ale stejně jsem hned věděl, že to je přesně, co chci. Vůbec jsem neváhal, Sparta je velký klub.“