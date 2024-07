Shamrock - Sparta 0:2. Úspěšný vstup do bojů o LM, trefil se i Wiesner

PŘÍMO Z DUBLINU | Je potřeba zvládnout tři dvojutkání, tedy šest zápasů. První si může Sparta odškrtnout. Začátek cesty do Ligy mistrů zvládla v Dublinu, kde zdolala místní Shamrock Rovers 2:0 - a to poměrně v klidu. Odveta, která se hraje příští úterý na Letné, by měla být už jen formalita. Rozdíl je znatelný.