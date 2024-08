Trpišovský potvrdil start Zimy, varuje před „bráchou“ Stancia. Co Douděra?

Jak kabina vnímá fakt, že máte jistotu evropských pohárů?

„Pocity jsou trochu jiné, než v posledních dvou letech. Předloni jsme museli vyhrát tři předkola, abychom se dostali alespoň do Konferenční ligy a měli jsme tam Raków a Panathinaikos. Hrajeme ale o Ligu mistrů, je to nejvíc. Všichni po ní toužíme, rozhodně tak nejsme uvolnění, upínáme se k tomu už od letní přípravy. Je tu velká koncentrace a soustředěnost, ale ta jistota, to je opravdu něco jiného.“

Už máte jasno, jak nahradíte Tomáše Holeše?

„Trest má jen na první zápas. V hlavě jsme trochu zvažovali, že bychom se zkusili odvolat, protože víme, za co ten trest byl. Ale prý to není možné. Absence Tomáše je citelná, ale varianty tam máme. Je jich několik. Souvisí s tím, jak vyřešíme roli pravého wingbeka.“

David Douděra tedy ještě nebude připraven?

„Uvidíme, v tuhle chvíli nevíme. David má specifickou situaci. Je to spíše hodně nepravděpodobné. Připravujeme se na zápas spíše bez něj. Co mohu prozradit, že v základní sestavě bude stoprocentně David Zima.“

Jak na tom Zima momentálně je? Patří ke skupině reprezentantů a na začátku sezony nebyl v základní sestavě…

„Když je herní pauza, jsou dva typy hráčů – někdo do toho nastoupí hrozně rychle a někomu to trvá déle. David patří ke druhé skupině, musí se cítit fyzicky stoprocentně. Jeden z jeho velkých bonusů je, že je velký běžec, v každém zápase atakuje vysoká čísla. A když není fyzicky na svém stropu, výkonnostně se to projeví. Na EURO jenom trénoval a nenastoupil ani minutu. Na začátku ligy naskočil dvakrát jako střídající hráč, ale dlouhodobě jsme měli v hlavě, že díky jeho rychlostní typologii nastoupí. Měl směrem k tomuto utkání speciální tréninkový plán. Je stoprocentně připravený.“

Na co si dát u soupeře pozor?

„Jejich největší přednost je rychlost, technická vybavenost a rychlý přechod do útoku. Tam využívají svých dvou útočníků. V záloze se opírají o dva hráče Sadikiho a Puertase. Puertas je hráč, kterého bych sem určitě bral, říkal jsem si, že je něco jako brácha Nica Stancia. Řeší situace v hodně podobných prostorech, dělá body, je to strašně chytrý hráč. Několik let hrají podle stejné šablony, což je pro nás výhoda, víme, co čekat. Viděl jsem jejich zápasy na Fenerbahce nebo s Liverpoolem, odehráli skvělé zápasy. Venkovní utkání jim hodně svědčí, v některých fázích mají pět hráčů v obraně a jdou rychle nahoru přes střed. Musíme si dát pozor na zbytkovou obranu.“

Co říkáte na jejich příběh – Union se dostal z druhé ligy, hraje na špici té první a neustále jim odchází hráči…

„Mám rád historii klubů, takže když jsem koukal na zápasy na jejich starém stadionu, zastavil jsem si to a jen jsem prohlížel stadion. O příběhu jsem si hodně četl. Sice jsou tři roky v první lize, ale třikrát vyhráli jejich základní část. Někteří hráči zůstávají, kostra zůstává, tak by to mělo být. Ale ti ofenzivní se točí. Berou hráče třeba ze švýcarské ligy, jejich model je skvělý. Bude zajímavé sledovat v delší časové ose, jak se jim to podaří udržet. Zvláště v konkurenci belgické ligy.“