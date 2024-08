Zelený před vstupem do pekla: Snad nebude pětatřicet... Tlak vnímáme

PŘÍMO Z BUKUREŠTI | Nedrtí ho síla okamžiku, takový on prostě není. Co na tom, že Sparta nehrála devatenáct let v Lize mistrů a pokud neuspěje v Bukurešti, kde se utká ve druhém zápasu 3. předkola s FCSB, bude černá série natažena? Obránce - nyní už podle všeho definitivně - Jaroslav Zelený bere odvetu po remíze 1:1 jako další krok, posun. I když tuší, že mu na place bude pořádně horko…

Čekáte peklo? V Bukurešti je výheň.

„Poslední dobou to tak je. Nebude to žádný med. Jediná výhoda je, že se hraje až pozdě večer. Snad nebude pětatřicet, ale jen dvacet devět. Třeba to nebude tak horké. Pro oba týmy je to ale stejné.“

Bude vyprodáno, plný stadion pro 40 tisíc lidí.

„To bude výhoda pro soupeře. Tak to zkrátka je.“

Jde o klíčový zápas léta?

„Tlak vnímáme, ale přijde mi podobný jako v lize. Poslední dva roky jsme si nastavili laťku opravdu vysoko a musíme zvládat každý zápas. Tady to nebude jiné.“

Opravdu je to pro vás stejné jako zápas na Bohemce?

„Loni jsme byli ve stejné situaci s Kodaní. S Dynamem pak další zápas nevypadal růžově. Chceme to všichni zvládnout, tak to vnímám já. Je to velmi důležitý zápas, ale my chceme vyhrát každý.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Je výsledek 1:1 z prvního utkání hodně nepříjemný?

„Osobně jsem věřil, že uhrajeme lepší. Když nevyhrajete, pokaždé litujete. Aspoň se nám podařilo vyrovnat, protože letět s gólovým mankem by bylo ještě těžší. Takhle je to padesát na padesát a já věřím, že to zvládneme.“

Jednoduché to nebude, že?

„To jsme viděli už v prvním zápase. A v Bukurešti to bude ještě o krůček těžší. Atmosféra a domácí prostředí bude hrát v jejich prospěch. Nečeká nás nic snadného.“

Jak jste vůbec první duel prožíval? Seděl jste na tribuně.

„Byl jsem daleko nervóznější, protože se zápas nevyvíjel podle našich představ. Navíc z tribuny s tím nemůžete nic udělat. Radoval jsem se dvakrát, při druhém gólu ještě, ale ten nakonec neplatil. Přišlo to vniveč. Teď už nejsem zraněný, do zápasu bych mohl zasáhnout.“

Co musí Sparta změnit?

„Ještě budeme koukat na video. Ukážeme si, jak řešit líp některé situace. V prvním zápase jsme měli příliš jednoduchých ztrát, kazili jsme snadné přihrávky. Hra z naší strany nebyla taková, jak jsme chtěli.“

Čím to bylo?

„Oni na nás byli o něco lépe připraveni než soupeři v lize. Presink spouštěli líp, pak si odpočinuli a my se do nich neuměli dobře dostat. Musíme být silnější s balonem a občas hru zjednodušit, abychom je rozběhali.“