Hradba Slavia: nuly a lepší čísla. Zlom přišel v zimě, není problém přepnout

PŘÍMO Z BELGIE | Na začátku sezony to směrem dopředu a v kombinacích Slavii často nepříjemně drhne. Pražané se ale opírají o jednu jistotu. Současný ansábl Jindřicha Trpišovského drží pevnou disciplínu v zadních liniích. Minimálně chybuje, v pěti zápasech inkasoval jediný gól – smolný vlastňák na konto belgického Royale Union Saint-Gilloise. Dnešní odveta 3. předkola Ligy mistrů v Bruselu, v níž český tým hájí náskok 3:1 z Prahy, je prubířským kamenem defenzivy, na níž mužstvo v rozjetém ročníku spoléhá.

Slavia přivedla do obrany za více než sto milionů Davida Zimu, do brány získala výměnou z Plzně Jindřicha Staňka. Mužstvo se postupně konsoliduje a vzadu drží pevnou hráz. Dát gól současné Slavii? Téměř nemožné.

„V zimě nastal zlom,“ upozornil trenér Jindřich Trpišovský. „Když se o defenzivu můžeme opřít, v těžkých zápasech je to vždycky klíčový moment. Nechci to zakřiknout, ale jde o dlouhodobější projev, trend týmu. Poslední gól ze hry od soupeře jsme dostali na konci dubna v Hradci, v přípravě nám defenziva fungovala také velmi dobře,“ konstatoval včera v podvečer v útrobách bruselského stadionu.

Zatímco směrem dopředu se Slavia při ligovém úvodu na Slovácku (0:0) silně trápila, vzadu funguje na jedničku. Nic se nezměnilo ani po zranění Jindřicha Staňka, plánované brankářské jedničky. Na startu sezony ho báječně nahradil Antonín Kinský. Na mladého navrátilce z Pardubic navíc téměř nejdou přímé pokusy. V průměru jde o pouze 1,1 střely na bránu, v minulé sezoně bylo číslo mnohem vyšší – 2,4.

Když se v obraně najde skulinka, Kinský včas zasáhne, výborné zákroky měl například při těžkém duelu v Liberci (1:0). V pěti zápasech vychytal čtyři čistá konta, nestačil jen na smolný vlastňák Alexandra Bužka v prvním utkání proti belgickému soupeři, kterým Union snížil na 1:3.

„Za nuly jsem hrozně rád, je to můj úkol na hřišti. Když pak vidíme na videu, jak všichni brání a valí dozadu, je radost to sledovat,“ přemítal po skalpu Olomouce (2:0) obránce Tomáš Holeš, jeden z kapitánů a lídrů týmu. „Je to hlavně o zodpovědnosti, pracovitosti celého týmu,“ přidal se David Zima, pravděpodobný člen obranné linie pro dnešní souboj.

Slavia chodí do zápasů nejčastěji s trojicí stoperů, proti Olomouci se bez problémů přeorientovala i na čtyřčlennou linii. Stavební kameny jsou dané – Holeš, Igoh Ogbu, k nim Zima, případně Jan Bořil. Bohužel pro tým vypadl na dlouhou dobu kvůli těžkému zraněné mladý Tomáš Vlček. Na krajích hřiště operují nejčastěji Diouf s Douděrou, zaskočit mohou i další hráči typu uzdraveného Lukáše Masopusta. Uprostřed tradičně válí kreativec Oscar, dobře doplňovaný Filipem Prebslem, jenž se v základu úspěšně chytil po návratu z hostování v Pardubicích. Dohromady jde o fungující, konsolidované soukolí, jaké je pro úspěch na evropské scéně nutné.

„Tonda Kinský a celá defenziva se hodně zlepšují, vzadu děláme dobrá rozhodnutí. V sezoně našeho posledního titulu jsme dostali málo gólů. Tohle vždycky rozhoduje. Když hraje tým takhle skvěle dozadu, je zdravý,“ vyzdvihl Trpišovský.

Zlepšená defenziva je viditelná na základě exaktních dat při srovnání s minulou sezonou. Například statistika inkasovaných xG (očekávaných branek) klesla o polovinu – z 0,8 na 0,4. Slavia má i lehce zlepšenou úspěšnost v defenzivních i vzdušných soubojích.

Šikovné individuality z Unionu budou chtít večer na historickém stánku konkurenčního Anderlechtu, kde belgický tým hrává domácí zápasy evropských pohárů, nedobytnou tvrz prolomit. „Musíme si na ně dát pozor,“ shodl se celý tým Slavie před jedním z kruciálních duelů sezony.

Defenzivní linie Slavie

1. kolo – Slovácko 0:0

Vlček – Ogbu – Holeš

2. kolo – České Budějovice 4:0

Holeš – Ogbu – Bořil

3. kolo – Liberec 1:0

Holeš – Ogbu – Bořil

3. předkolo LM – Saint Gilloise 3:1

Prebsl – Ogbu – Zima

4. kolo – Olomouc 2:0

Tomič – Holeš – Ogbu – Bořil