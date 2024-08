Upřímný Zima: Evropa je někde jinde, na tohle nejsme z Česka zvyklí

Byly dva inkasované góly frustrující?

„Ani ne. Bylo to především o kvalitě soupeře. Podobným akcím se na posledních metrech ve vápně před bránou těžko zabraňuje. Škoda gólů, co nám neuznali po ruce a ofsajdu. Ale ukázal se rozdíl v individuální kvalitě, ten byl obrovský na všech postech. Lille je top tým francouzské ligy, co patří do Ligy mistrů. Pokud ji chceme hrát, musíme být schopni takové týmy porážet.“

Jaká je vaše pozice do odvety v Praze?

„Jsme na tom stejně, jako na jaře proti AC Milán, je to pořád otevřené. Z pohledu Lille jde o stejný výsledek, s jakým jsme jeli minulý týden na Union do Bruselu. Kdo dá v odvetě první gól, překlopí se misky vah na jeho stranu. Když se to podaří nám, vypukne na stadionu obrovská euforie, dostaneme se do obrovského tlaku. Pak věřím, že to ještě doma dotlačíme. Pokud ale dostaneme první gól, už to bude složité.“

Lille vás hodně tlačilo, rostla během zápasu únava?

„Ve francouzské lize se hraje takový fotbal, je to obrovsky rychlé, hodně presinku a represinku. Je náročné na takový styl přejít z české ligy, kde většina týmů hraje z bloku. Navíc je na straně Lille obrovská kvalita hráčů, to je nejdůležitější.“

Lze si vzít ze zápasu nějaká pozitiva?

„Určitě zkušenosti, na jakou úroveň se máme posunout, teď víme, kde je top evropské kvalita. Musíme trénovat, makat, zlepšovat se. Neuchlácholit se tím, že nějaké zápasy v lize vyhrajeme o tři, čtyři góly. Myslet na to, že evropský fotbal je úplně jinde.“

Byl to na hřišti až takový náraz?

„Tušil jsem už z videí, že narazíme na obrovskou kvalitu. Zároveň musíte jít do zápasu se sebevědomím, že máte sílu to zvládnout. Bohužel jsme prohráli, ale musíme si z toho vzít ponaučení. Třeba doma překvapíme, dáme tři góly a postoupíme.“

Výborný zápas odehrál na křídle Lille kosovský záložník Zhegrova. Dal se nějak ubránit?

„Jde o top hráče, co má obrovskou kvalitu v driblingu, ale na téhle úrovni jsou takoví všichni hráči. Trošku jsme čekali, že to bude takhle vypadat. Navíc jak byli domácí skoro pořád na balonu, jejich útoční hráči nebyli tolik unavení a zůstalo jim hodně sil do ofenzivní fáze, kde mohli chodit jeden na jednoho.“

Překvapilo vás, že sudí neuznal vaše dvě branky prakticky hned a nic se dlouho nezkoumalo u videa?

„První situaci jsem neviděl, takže u ní k tomu nedokážu teď nic říct. Při našem druhém tam byla teč, je možné, že byl Mojma (Chytil) už v ofsajdu. Rozhodčí to dobře viděl, hned zapískal, takže všechny situace asi byly jasné.“