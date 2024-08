Trpišovský věří v obrat: Bude to ale těžké, vypráskali nás. Posila je blízko

Výsledek je pro vás nepříznivý. Proč?

„Bohužel jsme prohráli 0:2, soupeř byl v některých fázích hodně nebezpečný, rychlý v kombinacích, v přechodu nahoru. Řešili jsme velké množství složitých situací. Když jsme byli v deseti, dostali jsme gól, pak druhý po ztrátě ve středu hřiště. V prvním poločase jsme byli málo nebezpeční nahoru, ztráty nás stály strašně moc sil. Paradoxně, když jsme hráli nejlíp, dostali jsme druhou branku.“

Už se vám v hlavě honí plán, co a jak změnit za týden? Rozdíl mezi týmy byl dost značný…

„Ano, hodně se mi to honí hlavou. Především musíme využít víc věcí ve vápně. Ale jak říkáte, rozdíl byl velký, hlavně v práci s míčem, v kontrolingu, v rychlosti kombinace. Za týden to musíme soupeři víc znepříjemnit. Když jsme se dostali výš a dostupovali je, donutili jsme je ke ztrátám. Paradoxně v boxu jsme byli hodně nebezpeční, na venkovní zápas jsme si toho vytvořili dost. Prostě musíme být blíž soupeř a víc je nahánět. Jenže je to těžký, gólman Chevallier hraje skvěle nohama, vyřadí ze hry strašně moc hráčů a my pak v poslední třetině hřiště hrajeme 4 na 4, 5 na 5. Pak stačí sebemenší zaváhání a je problém. Věřím, že doma na tom budeme líp, jen musíme zlepšit pohyb a hrát ve větší agresivitě.“

S AC Milán jste na jaře po prvním zápase také prohrávali o dvě branky. Tehdy jste věřili, že se to dá zvrátit. Je to hratelné i nyní?

„Šanci máme pořád velkou, doma to bude jiný zápas, bude Doudis (Douděra), budeme mít víc dynamických hráčů. Lille hraje ve větším pohybu než AC, je to s nimi vážně těžký. Kluci dělali maximum, po zápase jsem jim poděkoval, dali do toho všechno, bylo to vidět, ale nestačí to... Soupeř vás točí, motá. V momentě, kdy ho honíte, tak buď z toho něco máte, nebo čelíte obrovsky rychlému přechodu nahoru. Plus Chevalier, který překopne celé hřiště a dává to za obranu. Věřím, že sílu otočit dvojzápas máme. Doma to bude o jednom gólu, bude skvělé publikum, ale čeká nás zase náročná práce. Bylo to těžký, je to velká škola pro hráče, u druhého gólu nás vypráskali, ale desítky dalších situací jsme zvládli ubránit. Co předváděl Zhegrova, to je smrtelný… I když jsme na něj měli videa, jeho kvalita, co se týče dynamiky a řešení, je špičková prostě špičková.“

Co se vám honilo hlavou u neuznaných branek. Reakce polského sudího Marciniaka byla hodně rychlá…

„On je nejlepším rozhodčím na světě, úplně jednoznačně. Když se dívám na velké zápasy, je chirurgicky přesný. Proto se mi honilo hlavou, že tam asi něco bude. Je to strašná škoda, v zápase jsme sice tahali za kratší konec, přesto Choras měl dobrou situaci v první půli, dva neuznané góly, Chytil dva na jednoho. Tým si za snahu branku zasloužil.“

Bude Lukáš Masopust, který odstoupil kvůli zranění, připravený na odvetu?

„Lukáš asi nebude, odnesl to pravý hamstring. Snad bude Ondra Zmrzlý. Na tento post je blízko příchod jednoho hráče ze zahraničí, možná se objeví tento týden v Praze. Čili to budeme řešit příchodem hráče zvenku.“