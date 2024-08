Ryneš o gólové oslavě: Nevěděl jsem, co mám dělat. Výsledek je skvělý

PŘÍMO Z MALMÖ | Běžel směrem ke střídačce, skluzem po kolenou dojel až k lajně. Matěj Ryneš se ponořil do euforie, věděl, že Spartě hodně pomohl. Ránou na zadní tyč rozhodl v úvodním zápase play off Ligy mistrů o výhře 2:0 nad domácím Malmö. „Střela se mi povedla,“ přiznal spokojeně 23letý hráč letenského týmu.

Co jste prožíval po vstřeleném gólu?

„To byly krásné chvíle. Já ani nevěděl, co mám dělat. Jestli běžet k fanouškům, nebo ke klukům. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.“

Šlo o váš nejdůležitější gól v kariéře?

„Určitě, je to tak. Jsem za něj strašně rád. Ale důležité je, že máme dobrý výsledek. Uvidíme za týden v Praze, co se stane. Věřím, že se nachystáme stejně dobře jako dneska.“

Věděl jste, že budete střílet?

„Dostal jsem hodně prostoru a nikdo proti mně ani nevyběhnul. Tak jsem si dal dotek, vystřelil a byl z toho krásný gól.“

Takové situace trénujete. Čekáte v zápase na podobné momenty?

„Vždycky si říkám, že bych mohl dostat prostor. Tentokrát se to opravdu otevřelo. Střela se mi fakt povedla a výsledek 2:0 je skvělý.“

Je těžké udržet nadšení z toho náskoku?

„Já hlavně věřím, že se na odvetu dobře připravíme. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili.“

Čekal jste od Malmö, že budou víc nebezpeční? Z tlaku si nevytvořili velké šance.

„Dobře jsme se na ně připravili, věděli jsme, že drží balon a hraje na jednu stranu, kde kombinují. Přišlo pár centrů do vápna, ale poradili jsme si s nimi. K ničemu jsme je úplně nepustili.“

Máte výhodu dvou branek. Není to na psychiku paradoxně do odvety složitější?

„Nemyslím si. Jdeme do zápasu vždycky za stavu nula nula. Pro nás je navíc výhoda, že hrajeme doma. Přesto čekáme těžký zápas.“