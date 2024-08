Rosický o cestě Sparty do LM: Chyby mě formovaly. Chvála Friise i další cíl

Co řekl Tomáš Rosický po postupu Sparty do Ligy mistrů přes Malmö:

„Těžko se to popisuje. Když jste na hřišti, víte, že se zápasem můžete něco udělat, takhle jako sportovní ředitel trpíte během zápasu a nemůžete udělat nic. Tyhle emoce jsou krásné, Sparta je po devatenácti letech v Lize mistrů, třeba Vitíkovi byly asi tři roky, když jsme ji hráli naposledy. Nejhůř mi bylo, když jsme doma remizovali s FCSB.

Od začátku sezony to bylo složité, hodně kluků bylo kvůli reprezentacím mimo během přípravy. Snažili jsme se jim dávkovat všechno jednotlivě, k tomu přišel nový trenér. Udělali jsme si jasný plán, jak budeme postupovat. Kontinuita z minulého roku a nabrané zkušenosti z těžkých zápasů byly pro nás zásadní, teď proti Malmö se to projevilo.

Odolnost, taktika, jak na ně hrát. Chtěli jsme udělat krátký blok a dostupovat je, tohle nám vycházelo. Tohle je pro mě završení pětiletého období. Vždycky jsem o Lize mistrů pro Spartu hovořil jako o ultimátním cíli. Splnili jsme si ho, zároveň mám v hlavě další cíl, jak být v Lize mistrů kompetitivní. Moc dobře víme o tom, co se stalo na Liverpoolu.

Celá cesta od začátku mě formovala jako sportovního ředitele. Na začátku jsme všichni dělali chyby. Nakonec jsme šli zahraniční cestou, to pro mě bylo zásadní, pak už nedělat kompromisy, míchat to tak, jak se to dělá v Česku a jinde. Pak jsme to ohnuli do dennodenní práce s hráči a dalších věcí. Začátek byl i přes neúspěchy hodně důležitý, jako sportovního ředitele mě formoval.

Jsem moc pyšný na hráče. Tímhle se prokousat je těžké, pro trenéra Larse Friise je to obrovská satisfakce. Bylo to těžké rozhodnutí, zda Briana držet na sílu, nebo jít jinou cestou. Lars ukazuje, že je dobrý trenér a výborně to zvládá. Když je o někoho zájem, v hlavách to hráči mají. Určitě nás to nabourávalo, ale směřovali jsme to k cíli, postupu do Ligy mistrů. To se povedlo, jsem moc šťastný. Jako sportovní ředitel si nemůžu dát ani jeden den volno, ale možná malé pivo si na oslavu dám.“