Z miláčka šéf: LM je Rosického triumf, Sparta takticky dál než za Priskeho

Před 27 měsíci chtěl rezignovat na post sportovního ředitele Sparty. „Ta práce tenkrát Tomáši Rosickému nic nedávala, ničím ho nenaplňovala,“ říká ve speciálním díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Štěpán Filípek. Ale teď? Postup milovaného klubu do Ligy mistrů po dlouhých 19 letech je i velkým osobním triumfem někdejšího záložníka.

„Sledovali jsme jeho přerod z takového miláčka českého fotbalu – i když měl taky svoje dny – do role manažera a šéfa, který se pustil do jednoho z nejambicióznějších projektů v domácím prostředí,“ souhlasí i Jiří Fejgl.

Ten srovnává i taktický projev týmu za Priskeho a za Friise. „Zdá se mi, že Sparta je teď v některých aspektech hry snad i takticky vyspělejší, než za Priskeho. Neříkám, že by se to nestalo i pod Priskem, protože každý tým má svůj vývoj, ale pod Friisem se mi prostě teď Sparta líbí snad i víc – je dospělejší,“ dodává.

Jak to bude s letenským kádrem pro Ligu mistrů? Co Birmančevič a Vitík? A jak je to s finanční politikou klubu pod Danielem Křetínským?

