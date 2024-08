Bednář o Spartě: Cesta začala před pěti lety, tohle je vrchol. Vitíka chápu

Sledoval zblízka, jak sparťané slavili postup do Ligy mistrů. Roman Bednář, bývalý útočník, komentoval úterní výhru 2:0 nad Malmö v televizním studiu jen pár metrů za lajnou. „Sparta je dnes značka. Je na co koukat,“ řekl mistr ligy s letenským týmem z roku 2014. Vyzdvihl výkony Lukáše Haraslína a snažil se pochopit Martina Vitíka, jenž má na stole nabídky ze zahraničí.

Potvrdila Sparta postupem do Ligy mistrů posun z posledních let?

„Jak řekl Tomáš Rosický (sportovní ředitel), cesta Sparty začala pět let zpátky. Tohle je absolutní vyvrcholení. Začátky byly samozřejmě složité, ale ukázalo se, že klub šel správnou cestou. Jede si pořád svou vizi, což se teď vrací.“

Dokázal to nakonec trenér Lars Friis. Ukázal, že byl dobrou volbou za Briana Priskeho?

„Rozhodně. Ale dneska už tým není o jednom člověku. Sparta na začátku sezony nebyla v jednoduché situaci, ale že Briana Priskeho nahradil Friis, byla přirozená volba. Vypadá to, jako by se ani nic nezměnilo.“

Opravdu nevidíte odlišnosti?

„Ani je nechci vidět. Principy Sparty jsou jednoznačně dané. Proto sáhla jen k malé změně. Navenek to působí, že mašina jede.“

Po zápase jste mluvil s Rosickým v televizním studiu. Jde postup také za ním?

„Jednoznačně, tohle je úžasné. Co má hodnotu, nepřijde hned. Prožil těžké začátky, ale spolu s Brianem Priske ustáli tlak. Sparta je v dnešní době nastavená skvěle a prožívá úžasné období. Tomáš řekl, že splnil pětiletý plán. Ale důležité je, že myslí dopředu. Protože jakmile se klub zastaví, udělá vlastně krok zpátky. Další level je, aby Sparta byla konkurenceschopná v Evropě.“

Co musí udělat, aby zvládla vstup mezi evropskou elitu?