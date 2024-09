Se Žilinou byl v LM, teď Rilke obdivuje Slovan: Ze stadionu jsem padl na hubu

Emil RILKE, Diskžokej, útočník „Fotbalista s asi nejlepším hlasem v lize. Neztratil by se snad ani v české Superstar. To je diskžokej. Má i profesionální aparaturu, reprobedny, mikrofon. V notebooku má karaoke a zpívá nám naživo, když máme třeba dokopnou. Lidi si ho pomalu zvou i na svatby... Je schopný zpívat klidně dvanáct hodin v kuse.“ • Jaroslav Legner (Sport)

V roce 2010 Emil Rilke přispěl k vyřazení Sparty v závěrečném předkole a v Žilině se mohli těšit na Ligu mistrů. Až po dlouhých čtrnácti letech se slovenský fotbal dočkal v Champions League dalšího zástupce po senzačním postupu Slovanu Bratislava. „Bude se počítat každý bod, věřím, že jich pár urvou. Podívají se na hezké stadiony, teď si to mohou už jen užívat,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz mistr ligy s Libercem a dvojnásobný šampion se Žilinou.

V Žilině jste strávil tři roky v době, kdy patřila mezi absolutní slovenskou elitu, dnes u našich východních sousedů vládne Slovan. Jaký býval bratislavský klub za vašich dob?

„Slovan i Žilina vždy měly nejlepší hráče, bili jsme se s nimi o první, druhé místo. Nedívám se na každý zápas slovenské ligy, ale jsem rád, že Slovan prošel do Ligy mistrů, přál jsem jim to. Navíc jsem byl mile překvapen, jaký má stadion, zázemí, kabinu. To jsem padl na hubu, udělali tam kus práce. V mé době ještě nový stadion neměli. Klubu šéfoval Ivan Kmotrík, teď ho vede jeho syn.“

Slovan po postupu do LM prohrál se Žilinou 0:5. Zapůsobil na vás tento skalp favorita?

„Koukal jsem na to. Mezi Slovanem a Žilinou to bylo vždy vyhecované, ale tohle je samozřejmě překvapivý výsledek.“

Žilina se od vašich časů změnila, aktuálně sází zásadně na mladé talenty…

„Viděl jsem je před třemi lety proti Jablonci (1:5 a 0:3 v předkole Konferenční ligy – pozn. red.), nicméně jsou tam fakt mladí kluci. Majitel opustil od