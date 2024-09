Blažek o Spartě v LM: Vyrovnaná partie. Rosa má cit. Vindahla si hned oblíbil

Je posledním brankářem Sparty, který si užíval opojnou hymnu Ligy mistrů v hlavní fázi soutěže. Už je to devatenáct let. Tenkrát Sparta neuspěla, dnes se to na prahu nového formátu Champions League v týmu hemží cizinci. „Po zápase s FCSB jsem vzkazoval do kabiny, ať vyřídí, že kapitán ve Spartě nemůže být cizinec. Jsem v tomhle taková konzerva,“ líčí Jaromír Blažek historku z předkola v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

V Lize mistrů čelil esům jako Henry, Rivaldo, Van Nistelrooy, Rooney, Kaká, Ševčenko, bratři Inzaghiovi, Crespo. Dodnes je považován za jednoho z nejvýraznějších gólmanů historie Sparty, patřil i do národního týmu. Nyní se s redaktorem Sportu potkal v kavárně v Roudnici nad Labem těsně před tréninkem v jeho akademii pro malé kluky, kteří sní o velké kariéře v rukavicích. „Baví mě, že v práci s dětmi vidíte ten progres,“ říká zapáleně.

Sparta se dostala do Ligy mistrů poprvé po devatenácti letech. Jak vám to zní v uších?

„Úplně suprově. Hrozně moc se na to těším. Sice nepůjdu kvůli povinnostem na všechny zápasy, ale moc rád bych alespoň dva domácí zápasy stihl přímo na stadionu. Záleží, jestli mě ještě Sparta pozve někam ven. Do Rumunska jsem nemohl. Když mě zvali do Malmö, tak jsem v žertu říkal, že se zbláznili, že jet na tři dny do Švédska nemám čas. Třeba mě vezmou na City. To už bych asi jel.“

V roce 2005 jste odchytal celou základní skupinu s Arsenalem, Ajaxem a Thunem. Co si vybavíte jako první?

„Ještěže jste řekl ty soupeře, já bych si na to už pomalu ani nevzpomněl. V Arsenalu byl tenkrát ještě Henry. To bylo něco. Doma na Spartě mi dal dva góly. Jeden šajtlí a další placírkou. Henry mi utkvěl v paměti. Byl to jeden z nejlepších útočníků, proti kterým jsem kdy chytal. On prostě uměl najít snadné řešení ve složitých situacích. Jinak si toho moc nepamatuju. Nejsem typ člověka, který by si vedl kroniky a statistiky. To si víc pamatuju tu Žilinu.“

Výpadek z posledního předkola Ligy mistrů se Žilinou v roce 2010 byl velký průšvih, že?

„To byl velký průser. Holt se to tak někdy stane. Když začínal ve Spartě Priske a vypadli hned na startu z Konferenční ligy s Vikingem Stavanger, tak to bylo pocitově asi hodně podobné. Až na to, že už Sparta nikam do jiné evropské soutěže nemohla spadnout. My jsme tehdy aspoň hráli Evropskou ligu.“

Už jste nakousl Priskeho, tak si přisadím. Co jste si říkal, když přicházel? Mnozí se pomalu křižovali po zkušenostech se Stramaccionim.

„Já neříkal nic po příchodu Stramaccioniho ani Priskeho. Nepatřím k lidem, kteří by dělali soudy na začátku. Vždyť jsem ty lidi neznal a neznal jsem jejich práci. Jen jsem konstatoval, že je zajímavé, že zase vsadili na trenéra cizince.