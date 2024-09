„Spojka“ pro fanoušky Sparty: Top je Stuttgart, Turecko už bych nechtěl

Sparta ve středu vkročí do Ligy mistrů, kterou si zahraje po devatenácti letech. Kromě hráčů se na zápasy v nablýskané společnosti chystají také fanoušci úřadujícího českého mistra. Velkým lákadlem jsou výjezdy do Stuttgartu nebo Manchesteru. „Ve třech ze čtyř zápasů vyprodáme sektor pro hosty,“ tipuje Daniel Peterka, kontaktní osoba pro sparťanské fanoušky. Jaká budou v Evropě platit pravidla a jak se dostal Lars Friis pod kotel před odvetou proti Malmö? Nový systém evropských pohárů si připomeňte ZDE>>>

Je spojkou mezi fanoušky a klubem. Když Sparta vyjede na venkovní zápas v evropských pohárech, Daniel Peterka je na místě už den dopředu. Komunikuje s pořadateli i policií, informace pak předá letenským příznivcům.

Sparta rozehraje Ligu mistrů doma se Salcburkem. Ale už se ptají fanoušci na výjezdy?

„Každý chce být na zápase Ligy mistrů, protože klub ji hraje po devatenácti letech. Pro fanoušky je tohle motivace najít si čas a peníze na to, aby byli u toho. Už se nám množí dotazy, jak to vypadá se vstupenkami. Hlad v lidech je. Ale na zápasech nebudou pořád stejní lidé. Nemůže se stát, že kdo nejezdí na venkovní zápasy v české lize, se najednou dostane do Manchesteru nebo Stuttgartu.“

Počkejte, tohle Sparta může kontrolovat?

„Soupeři v Lize mistrů jsou vyspělí a mají velmi dobře propracovaný ticketing. Kluby nám poskytnou konkrétní QR kódy na vstupenky, které si přehodíme do našeho prodejního systému. Proto v takových případech máme nad prodejem lístků kontrolu.“

Je pro sparťany nyní snazší se dostat na cizí stadion, než aby si koupili lístek na Letnou?

„Přemýšlel jsem nad tím, že pro spoustu lidí je venkovní zápas jednou z možností, jak se vlastně dostat na tým, kterému fandí. Výjezdy Sparty jsou momentálně exponovaná věc, hodně fanoušků na nich chce být. Pro nás v současné době není problém vyprodat sektor hostů. Existují ale i rizika.“

Jaká?

„Jako klub fanouškům říkáme, aby nekupovali vstupenky mimo oficiální kanály. Je pak dost vysoká šance, že se jedná o fejk. Nelze věřit každému, kdo napíše, že se nemůže dostavit na zápas a nabízí lístek. Může se pak stát, že kupující bude bez fotbalu a peněz.“