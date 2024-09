Debakl v Mnichově: Kane zdolal ikonu. Drama po zápase, fanoušci uvízli

Fanoušci chorvatského mistra by na tento výjezd nejraději zapomněli. Nejenže museli překousnout drtivou prohru, ale po zápase navíc uvízli v přeplněném městském vlaku, ze kterého se prý museli nouzově soukat.

Pojďme popořadě. Dinamo rozhodně nepřijelo do Německa jako soupeř, který by si mohl vyskakovat. Celý tým z chorvatské metropole má zhruba takovou hodnotu jako křídelník domácích Leroy Sané.

Zajímavou story psali také oba trenéři. Vincent Kompany i Sergej Jakirovč si totiž odbyli premiéru jako šéfové laviček mezi evropskou smetánkou. Vzpomínat ale budou diametrálně jinak.

Král Kane a střídání Neuera

Bayern po různých peripetiích dokráčel k výhře 9:2. Přitom mu ještě dva góly pro ofsajd nebyly uznány. Úřadoval hlavně Harry Kane, který zaznamenal čtyři trefy, z toho hned třikrát mu pomohla penalta. Byl to pro něj výjimečný večer.

Nejenže se obrovskou měrou podílel na nejvyšší výhře Bayernu v dějinách Ligy mistrů, ale taky se mezi evropskými giganty stal nejlepším anglickým střelcem všech dob. Před zápasem byl na metě 29 gólů a ztrácel jediný zásah na Wayna Rooneyho. Někdejšího bombarďáka Manchesteru United tak překonal vrchovatě. „Kdykoliv jsem srovnáván s Waynem, znamená to, že něco dělám dobře. Byl to jeden z nejlepších hráčů v historii. Je to pěkný úspěch,“ poznamenal Kane po utkání.

Úplně veselé to být ale nemuselo. Bayern vedl po půli 3:0, ale po změně stran nahradil Manuela Neuera v bráně domácích Sven Ulreich kvůli zranění německé ikony. „Bylo to spíše z preventivních důvodů. Nechtěli jsme riskovat,“ uklidnil fanoušky Kompany.

Dinamo nesložilo své horkokrevné zbraně a Ulreicha přivítalo po svém. Góly Petkoviče a Ogiwary, které dělilo doslova několik sekund, vrátily hosty do hry už v 50. minutě. Z chorvatského happy endu se ale stala noční můra na bavorský způsob.

Chorvatský kolaps

Bayern poslední půlhodinu vyhrál 6:0 a bylo jasno. Vyšším rozdílem v novodobé éře Ligy mistrů skončily jen dva zápasy. V roce 2007 si Liverpool smlsnul na Besiktasi 8:0. Stejným výsledkem v roce 2015 zdolal Real Madrid bezmocné Malmö. Co se týče počtu jedenácti gólů, pak úterním soupeřům úspěšně konkuruje v novodobé éře LM jen duel z podzimu 2016. Dortmund tehdy porazil Legii Varšava 8:4.

„Sice jsme dvakrát inkasovali, ale zůstali jsme klidní. Vím, co se stalo a musíme na tom pracovat. Chci, abychom měli takové zápasy více pod kontrolou, ale to přijde,“ řekl belgický kouč, který sice s Manchesterem City čtyřikrát vyhrál Premier League coby hráč, ale nikdy neslavil v Lize mistrů.

Jeho protějšek Jakirovič pochopitelně hledal slova obtížně.

„Chci se omluvit všem fanouškům. Bylo těžké s nimi držet krok. Tato úroveň je pro nás momentálně příliš vysoká. Zároveň ji beru jako dobrou lekci, že se musíme zlepšovat,“ hovořil bosenský kouč chorvatského mistra po utkání.

Zápas se tak po výprasku Dinama zařadil do skupinu duelů, které skončily sedmibrankovým výpraskem, kde se bohužel nachází i český zástupce. Bude to už sedmnáct let, co Slavia padla na hřišti Arsenalu 0:7. Zpět ale k mnichovské noci, která nakonec měla ještě nepříjemný dovětek pro chorvatské fans.

Nouzový výstup

Jakoby nestačilo, že byli součástí jedné z nejtemnějších epizod svého klubu na evropské scéně. Po utkání se chorvatští příznivci vydali na dlouhou cestu domů městským rychlovlakem na nádraží Freimann. Jenže je čekala neplánovaná zastávka asi na 45 minut kvůli výpadku proudu.

„Uvízli jsme tam a stáli namačkaní vedle sebe. Doslova jsme se dusili,“ řekl jeden z fanoušků pro chorvatská média. Nakonec se pasažéři dostali ze soupravy zatažením kliky pro nouzový výstup.