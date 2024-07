Bayern a riskantní plán K: Vyplatí se Kompany, nebo přijde další průšvih?

Bude se na to vzpomínat jako na jedno z nejpodivnějších trenérských hledání posledních let. V únoru si Bayern vyhodnotil, že dá sbohem Thomasi Tuchelovi. Od té doby hovořil s Julianem Nagelsmannem, Xabim Alonsem, Ralfem Rangnickem a Hansi Flickem, ztroskotal na snaze získat Olivera Glasnera z Crystal Palace, a dokonce se mu nepodařilo přesvědčit Tuchela, aby zůstal.

Po třech měsících konečně oznámil nástupce: Vincent Kompany, jméno, jež by na začátku lovu považoval za pravděpodobné málokdo. Říct, že 38letý Belgičan, který v kanceláři na Säbener Strasse podepsal tříletou smlouvu, je překvapivá volba, by bylo slabé slovo. Bývalý stoper přichází těsně po tom, co přivedl Burnley k potupnému sestupu, a bez praxe s řízením velkých klubů, byť se může pochlubit skvělým hráčským životopisem. Proč to tedy udělali?

Bayern se s dlouholetým vůdcem Manchesteru City sešel poprvé 20. května, když za ním Max Eberl, čerstvý šéf sportovní rady a iniciátor Kompanyho zverbování, vyslal svého zástupce Christopha Freunda. Reakce byla nadšená z obou stran a 22. května odpoledne už Alan Pace, majitel Burnley, jednal o kompenzačním balíčku (12 milionů eur).

Belgičan přicestoval do kopcovitého Bavorska, aby položil pero na papír. Začala pro něj těžká práce. Nejprve si musí naklonit zaražené fanoušky a místní média, skeptická k jeho pověření řídit jeden z nejvěhlasnějších světových klubů a vrátit ho na trůn německého a evropského fotbalu.