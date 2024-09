Liga mistrů se Slavií i Spartou. Zelený má první výhru: Mohl by se pískat konec

Ještě do středečního večera byl spolu s Veljkem Birmančevičem jediným ve sparťanském týmu, kdo si zahrál Ligu mistrů. Jaroslav Zelený (32) okusil zápasy mezi evropskou špičkou se Slavií, přesto se první výhry dočkal až na pátý pokus. Sparta porazila Salcburk 3:0. „Chlubit už se nemůžu, v kabině jsme na tom teď všichni stejně,“ smál se levonohý stoper po zápase.

Doufali jste v takový start do Ligy mistrů?

„Jasně, jako všichni (úsměv) Ne, nikdo nepředpokládal, že vyhrajeme tři nula. Ale jsme šťastní, jak jsme to zvládli.“

Je důležité, že neskončíte v ligové fázi s nulou?

„Je to hezké. Teď si to budeme ještě chvíli všichni užívat, dalším zápasem to ale končí. Musíme ho zvládnout.“

V tabulce jste ale nahoře, vyfotíte si ji?

„No, mohl by se pískat konec. Ale jsme teprve na začátku, tohle je spíš s nadsázkou.“

Co rozhodlo o vaší výhře nad Salcburkem?

„Byli jsme hodně efektivní v zakončení. Dali jsme dva góly, když soupeř nebyl úplně zformovaný. Využili jsme toho dlouhou přihrávkou. Vedení o dvě branky v poločase byla výborná výchozí pozice. Salcburk držel první i druhou půli víc balon, ale pro nás byla výhoda, že necentrovali do vápna, balon chtěli dovézt až do kuchyně.“

Máte za sebou další zápas v Evropě s nulou. Posunuli jste se v defenzivě?

„Kdyby sypali víc centrů do vápna, vytvořili by větší tlak. Ale nemají na to typologicky správné hráče. Byli jsme nahuštění a bylo pro ně těžké se dostat do nebezpečného prostoru.“

Hrála ve váš prospěch zkušenost? Přece jen Salcburk má mladý kádr.

„My jsme to hlavně odehráli líp takticky než v přípravě (2:2). Tehdy jsem byl po zápase mrtvý, jako obránci jsme hráli vysoko a balony létaly za nás. Ale kluci zepředu tahali dozadu, čímž nám pomohli. Byli jsme občas nízko, mohli jsme být aktivnější v bloku, ale odehráli jsme to chytře.“

Už jste měl za sebou zápasy v Lize mistrů, bylo to znát?

„Už je to pět let, navíc soupeři byli jiní. Ale tohle je pro mě první výhra.“

Napadlo vás před čtyřmi lety při odchodu ze Slavie do Jablonce, že se ještě vrátíte do Ligy mistrů?

„Cesty jsou někdy nevyzpytatelné, což u mě prostě platí. Ale jsem za to strašně rád.“

V reprezentaci jste minulý týden hrál na levém wingbeku. Zvládl jste přepnou zpět na stopera?

„Ne, že bych měl problém, ale trochu mi pomohlo, že se odložilo víkendové ligové kolo. Měli jsme víc času si to vyzkoušet, na stoperu jsem zase potrénoval. Sešlo se to dobře.“

A řekněte, jste víc stoper, nebo wingbek?

„Já fakt nevím. Když už si myslím, že jsem někde zapíchlý, tak se to změní. Nevím, kde je moje stálá pozice.“

V dalším kole si zahrajete proti Stuttgartu, sledoval jste jeho úterní zápas proti Realu, ve kterém prohrál 1:3?

„Já osobně ne, viděl jsem jen sestřih. Ale kluci říkali, že hráli docela dobře. Bude to určitě zajímavý soupeř.“