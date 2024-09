Trenér Salcburku chválil Spartu: Hodně týmům způsobí velké potíže

„Známe Spartu velmi dobře, hráli jsme s ní v (červencové) přípravě (2:2). Víme, jak jsou fyzicky silní, zvlášť když hrají do otevřeného prostoru, přesně to jim hraje do karet. Jsou nebezpeční a upřímně si myslím, že hodně týmům způsobí velké potíže, zejména doma,“ prohlásil Lijnders.

Pražané doma vyzvou ještě Brest, Atlético Madrid a Inter Milán, venku je čeká Stuttgart, Manchester City, Feyenoord Rotterdam, který vede jejich někdejší kouč Brian Priske, a Leverkusen.

Stejně jako na úterní předzápasové tiskové konferenci i dnes Lijnders pochválil dánského kouče Pražanů Larse Friise. „Odvádí výbornou práci. Není snadné přejít z pozice asistenta na hlavního trenéra. Pořád ale rostou. Je to pořádný tým, fyzický, přesný v zakončení a přímočarý,“ uvedl jednačtyřicetiletý Nizozemec.

Letenští se vrátili mezi elitu po 19 letech, naopak mužstvo z Mozartova města startuje v LM v šesté sezoně za sebou. „V klíčových momentech byla Sparta velmi přesná v zakončení. Velmi brzy a naprosto zbytečně jsme prohrávali. To jim pak hrálo do karet, protože začali bránit hluboko a nechali nás rozehrávat až z obrany bez vysokého napadání. V prvním poločase jsme se postupně lepšili, ale chybělo nám agresivní nabíhání do vápna a nevytvořili jsme si moc situací jeden na jednoho a centrů ve finální třetině. Neměli jsme zbraně na to vytvořit si něco víc,“ řekl Lijnders.

„Statistika hovoří za vše, oba týmy vyprodukovaly 11 střel, ale většina z těch našich byla zblokovaná, jen jedna mířila na branku. Na konci poločasu, když jsme se o přestávce chystali vylepšit pár věcí, jsme inkasovali na 2:0. To už je pak na venkovním stadionu v Lize mistrů těžké. Potom už jen čekali na brejky,“ mínil bývalý dlouholetý asistent Jürgen Kloppa v Liverpoolu, který Salcburk převzal před tímto ročníkem.