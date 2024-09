To Gaudí byl ten největší! Guardiola v Bratislavě perlil, zmínka Dubovského

Právě ke katalánskému architektovi Guardiolu připodobnil o pár minut dřív kolega Vladimír Weiss. „Staví stejně geniální věci jako Gaudí. Mám rád i Kloppa, Ancelottiho, Bielsu, ale Pep rozumí fotbalu jako nikdo jiný,“ chválil.

Co vy na to?

(úsměv) „Oceňuji to moc, děkuju mu za kompliment, ale víte, jak to v tomhle byznyse chodí. Mám k dispozici top hráče, jsem ve fantastickém klubu. Ale Gaudí byl v mém milovaném Katalánsku ten úplně největší ze všech. Jeho myšlení, nadčasové věci... Své mistrovské dílo, tedy Sagradu Famílii, nedokončil, nicméně lidé si jeho architekturu užívají dodnes. Byl prostě neskutečný.“

Vy své mistrovské dílo dokončíte?

„Věříme našemu procesu, pořád přemýšlíme, jak se posunout. Miluju tuhle práci. Chceme se neustále zlepšovat v detailech, řešit sebemenší maličkosti. V úterý máme další příležitost k tomu, abychom udělali krůček nahoru a byli zase lepší než minule. Jsem šťastný a vděčný za všechno v tomto klubu. Džob mě naplňuje. Ale pojďme se už bavit o něčem jiném než o Gaudím...“ (úsměv)

Pročpak?

„Přijde mi to, jako bychom hráli proti Slovanu přátelák, ale čeká nás další zápas proti soupeři, který si musel projít velmi těžkými předkoly, aby se sem dostal. Chápu, že jsme favoritem, jsme na to velmi často zvyklí až na situace, kdy dojedeme třeba na Bayern nebo do Barcelony, ale sám se nikdy nikdo neporazí. Mají můj kredit.“

Díky čemu ještě?

„Líbí se mi jejich kuráž, odvaha. Na Celtiku sice prohráli, ale měli tam velmi dobré pasáže. Nebáli se. Nevím, jestli budou hrát ve čtyřech vzadu jako vždycky. Minulou sezonu hráli i v pěti. Byli trochu opatrnější. Vepředu mají dobré útočníky, jsou vysocí. Každý chce v Lize mistrů zkusit získat nějaké body. Proto mám neskutečný respekt pro všechny soupeře, zvláště když hrajeme venku. Doufejme, že budeme opět agresivním týmem a dosáhneme výsledku, který potřebujeme.“

Takže máte Slovan nasledovaný.

„V Anglii nemáme práva sledovat slovenskou ligu, takže se omlouvám... (smích) Hrajeme co tři dny, není tolik času. Samozřejmě jsem viděl utkání se Celtikem a nějaké ligové zápasy. Ale tahle Liga mistrů je nová, jiná. Po jednom zápase zmačkáte přípravu a hodíte ji do koše, protože už se znovu nepotkáme. Dřív se hrálo doma i venku, teď máte jen jeden vzájemný zápas. Abych byl upřímný, jsem rád, že hrajeme zrovna v Bratislavě. Vždycky preferuju hrát takové zápasy venku, abych poznal něco nového.“

Z minulosti si některého slovenského hráče vybavíte?

„Peter Dubovský, bohužel tragicky zemřel. Můj asistent Juanma Lillo ho vedl v Oviedu, vyprávěl mi, že Peter byl dobrý chlap. Ještě teď když o něm mluví, má slzy v očích.“

Necháte někoho odpočinout?

„Odpočinek nedostane nikdo, všichni jsme připraveni předvést to nejlepší a vyhrát.“

Kdy se do hry vrátí Kevin De Bruyne?

„To ještě nevím.“

A Phil Foden do formy?

„Bude zase zpátky, nebojte. Naposledy proti Newcastlu dostal pár minutek a cítil jsem tam záblesky. Nezapomínejme na to, že když máte tréninkový výpadek, není jednoduché se hned vrátit do formy. V minulé sezoně byl jedním z nejlepších hráčů Premier League. Miluje fotbal, věříme mu.“