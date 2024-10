Analýza po Stuttgartu: Vitíkova finta à la Haaland, autobus potřebuje opravit

Co by si měli vzít sparťané z remízy ve Stuttgartu? Uchovat si nebezpečnost a efektivitu útočných standardních situací, ale opravit autobus. Ten, který Letenští zaparkovali v Německu ve druhé půli, nabídl soupeři povážlivě otevřené okno mezi Preciadem a Vitíkem. Manchester City by to, na rozdíl od bundesligového vicemistra, nekompromisně potrestal.