Střelec proti City Hořava: Životní gól. Šance Sparty? Poučila se z Liverpoolu

Konec listopadu 2013, Plzeň zvládá znejistit Machester City. Na jeho stadionu nakonec padne v Lize mistrů 2:4. Epesní gól střílí Tomáš Hořava, přemýšlivý a elegantní záložník. Dnes, v šestatřiceti letech, už kvůli kolenu nehraje ani okresní přebor, vychovává žáčky v HFK Olomouc a hledá nevšední hráče - ty trochu jiné - jako byl on sám. Ve středu bude sledovat, jak si v Anglii povede Sparta.

Tehdy jste řekl, že to byl váš životní gól. Platí to i dnes?

„Platí. Jediný gól v Lize mistrů, navíc proti soupeři z Anglie. Jsem strašně rád.“

Pamatujete si tu chvíli do detailu? Trefil jste se moc pěkně z nějakých osmnácti metrů.

„Nechal jsem si góly, které jsem dal, nahrát na DVD. Občas se na něj podívám, ale až dodneška si pamatuju tu situaci, kdy mi nahrál Dan Kolář a já jsem to hned z první za vápnem trefil. Zapadlo to krásně.“

Můžete porovnat City z roku 2013 s těmi nynějšími?

„Udělali obrovský pokrok, především po příchodu trenéra Guardioly.