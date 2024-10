Krejčí u první výhry Girony v LM, Slovan padl. Pětigólová otočka Realu

Vinicius Júnior se raduje z vyrovnávací trefy do sítě Dortmundu • ČTK / AP / Manu Fernandez

Girona se proti Slovanu ujala vedení krátce před pauzou, kdy Danjumovu nabídku před bránu zakončil Guttiérez. V 73. minutě přidal pojistku po tečované střele z přímého kopu Juanpe. V závěru navíc neproměnil domácí Stuani pokutový kop. Katalánský celek si připsal historicky první výhru v Lize mistrů, Slovan čeká na premiérový bod.

Dortmund podlehl Realu v červnu ve Wembley 0:2 a dnes stejným skóre vedl po úvodním dějství. Po půlhodině nejprve zužitkoval Guirassyho chytrou přihrávku Malen a o čtyři minuty později střelec úvodní branky připravil druhý gól pro Gittense. „Bílý balet“ nastřelil ještě před pauzou dvakrát břevno, srovnal ale až po hodině hry rovněž „slepenými“ góly. Na rozdíl jedné branky snížil hlavou Rüdiger, na kterého navázal z dorážky Vinícius Júnior.

V 83. minutě dokonal obrat ranou z úhlu Vázquez a v závěru završil drtivou půlhodinu Realu Vinícius Júnior po dvou individuálních akcích do otevřené obrany. Nejlepší hráč minulého ročníku Ligy mistrů dal svůj první hattrick v soutěži. Obhájci titulu částečně napravili porážku v Lille a mají stejně jako Dortmund šest bodů.

Stoprocentní Villans, ztráta Juve i PSG

Už po třech kolech je blízko postupu do play off Aston Villa, která před středečním programem vévodí tabulce se skóre 6:0. Třetí výhru zařídili po změně stran McGinn s Duránem. V novém formátu se 36 týmy projde prvních osm přímo do osmifinále, mužstva na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze.

V utkání Juventusu se Stuttgartem se vše podstatné odehrálo až v závěru. V 84. minutě byl vyloučen obránce turínského týmu Danilo, následnou penaltu ale neproměnil Millot. Stuttgart, který v minulém kole remizoval s pražskou Spartou, ale nakonec přece jen rozhodl v nastavení po svižné kombinaci a zakončení Tourého.

AC Milán v úvodních dvou kolech podlehl Liverpoolu a Leverkusenu, dnes ale potvrdil proti Bruggám roli favorita. „Rossoneri“ poslal do vedení v 35. minutě trefou přímo z rohového kopu Pulisic. Následně viděl červenou kartu za ostrý „šlapák“ Onyedika, hosté přesto dokázali srovnat v 51. minutě zásluhou Sabbeho. O výsledku 3:1 ale rozhodly dva zásahy Reijnderse. V závěru mohl slavit i šestnáctiletý domácí útočník Camarda, nejmladšímu italskému hráči v historii soutěže však zkazil gólovou radost videorozhodčí, který odhalil ofsajd.

Ve druhém podvečerním utkání Monako deklasovalo doma 5:1 Crvenou zvezdu Bělehrad. Knížecímu celku pomohl k vítězství dvěma góly záložník Minamino. Monako má po třech zápasech sedm bodů, srbský celek je na nule.

Stejně jako Monako je na tom v tabulce i Arsenal, jenž si poradil doma 1:0 se Šachtarem Doněck, přestože Trossard neproměnil penaltu. Rozhodla Riznykova vlastní branka z první půle. Sedm bodů má i Sporting Lisabon, který uspěl 2:0 ve Štýrském Hradci. Paris St. Germain remizoval doma 1:1 s PSV Eindhoven.

Úterní výsledky Ligy mistrů:

AC Milán - FC Bruggy 3:1 (1:0)

Branky: 61. a 71. Reijnders, 34. Pulisic - 51. Sabbe. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). ČK: 40. Onyedika (Bruggy).

Monako - Crvena zvezda Bělehrad 5:1 (2:1)

Branky: 21. a 70. Minamino, 45.+4 Embolo, 54. Singo, 90.+6 Akliouche - 27. Ndiaye z pen. Rozhodčí: Stieler (Něm.).

Arsenal - Šachtar Doněck 1:0 (1:0)

Branka: 29. vlastní Riznyk. Rozhodčí: Bastien (Fr.).

Aston Villa - Boloňa 2:0 (0:0)

Branky: 55. McGinn, 64. Durán. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).

Girona - Slovan Bratislava 2:0 (1:0)

Branky: 42. Gutiérrez, 73. Juanpe. Rozhodčí: Fesnic (Rum.).

Juventus Turín - Stuttgart 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Touré. Rozhodčí: Eskäs (Nor.). ČK: 84. Danilo (Juventus).

Paris St. Germain - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Branky: 55. Hakimí - 34. Lang. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).

Real Madrid - Borussia Dortmund 5:2 (0:2)

Branky: 63., 86. a 90.+3 Vinícius Júnior, 60. Rüdiger, 83. Vázquez - 30. Malen, 34. Gittens. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

Sturm Štýrský Hradec - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)

Branky: 23. Santos, 53. Gyökeres. Rozhodčí: Kruašvili (Gruz.).