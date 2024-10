Guardiola smeká před Spartou: Hraje atraktivní fotbal, udělala na mě dojem

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola ocenil středečního soupeře ve třetím kole Ligy mistrů ze Sparty. Letenští udělali na třiapadesátiletého španělského kouče velký dojem při vítězství 3:0 nad Salcburkem a především při minulé remíze 1:1 ve Stuttgartu. Guardiola po úvodní domácí ztrátě s Interem Milán považuje souboj s Pražany s ohledem na přímý postup do osmifinále za zvlášť důležitý. Řekl to na tiskové konferenci.

Hru Sparty až donedávna příliš neznal, dosavadní výkony Letenských v tomto ročníku Ligy mistrů ale slavného španělského trenéra zaujaly. „Sparta má stejně bodů jako my (čtyři). Minule v Německu hrála velmi atraktivní fotbal. Remizovala se Stuttgartem a způsobila mu hodně problémů. Spartu jsem do posledních dvou dnů příliš neznal, ale co jsem ji začal sledovat, udělala na mě dojem,“ řekl Guardiola.

Jeho svěřenci jsou největším favoritem na celkové vítězství v Lize mistrů, hned v úvodním kole ale doma klopýtli a jen remizovali s Interem Milán bez branek. „Nový formát nabízí v úterý i ve středu vždy úžasné zápasy. V hlavní fázi nyní máme 36 týmů a z toho jen osm se přímo kvalifikuje do osmifinále. Musíte být opravdu top, abyste se tam dostali. Jsem si docela jistý, že pokud po úvodní remíze s Interem ztratíme i v dalších domácích zápasech, budeme to mít složité,“ řekl Guardiola.

„Čekají nás totiž tři neuvěřitelně těžké venkovní duely, a to proti Sportingu Lisabon, Juventusu Turín a Paris St. Germain. Není to snadné. Zápasy, které nás čekají doma, musíme zvládnout. Jinak bude těžké skončit mezi první osmičkou, což je náš cíl. Utkání se Spartou tedy potřebujeme zvládnout,“ doplnil bývalý trenér Barcelony a Bayernu Mnichov.

Proti Spartě mu zřejmě budou chybět hned čtyři hráči. Dlouhodobě zranění jsou záložníci Rodri a Oscar Bobb a k dispozici nejspíš nebudou ani středopolař Kevin De Bruyne a obránce Kyle Walker. „Kromě Rodriho a Oscara jsou všichni ostatní v tréninku a jejich stav se zlepšuje. Kevin ale není úplně fit. Není to nová záležitost, necítí se úplně dobře. Kevinovi není 22 let, musí být na svůj fotbal fit. Myslím, že připraven nebude ani Walker,“ uvedl Guardiola.