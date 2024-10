Fenomén City: bestie s lidskou tváří. Zdobí ji peníze šejků i precizní systém

Nejlepší z nejlepších, monstrum, které nahání strach. Tohle je Manchester City! Přitom ještě před šestnácti lety dřepěli v šedivém průměru anglické ligy. Z něj se postupně vypracovali na absolutní vrchol. Důvodů je několik, ovšem za stěžejní se dají považovat dva: miliardy od arabských šejků a do hloubky promyšlený systém. Trenér Pep Guardiola a spol. fungují precizně, současně jako rodina, velkou inspirací je boss Chaldún Al Mubarak. Středeční soupeř Sparty v Lize mistrů zkrátka nemá viditelné trhliny. Jak se z něj stala mašina?

Rudý Manchester! Dřív šlo o město trenéra Sira Alexe Fergusona, jeho United dominovali, brali titul za titulem. City se v novodobé historii Premier League vláčeli po druhé koleji, drhlo to. Ještě v sezoně 2000/01 po mizerných výkonech putovali do druhé ligy, kousali bolestivý sestup.

Mladá generace to dnes možná ani nechápe. Vždyť tým španělského velikána Pepa Guardioly složený z top světových hvězd válcuje anglickou ligu, v níž podle renomovaného zdroje Brand Finance nadále zůstává nejhodnotnější fotbalovou značkou. Odhadovaná částka dosahuje 1,4 miliardy liber (42 miliard korun). Ohromné!

Do světle modrých barev se v současné době navlékají různé celebrity, je to prostě cool. „Manchester City je pro mě možná nejlepší mužstvo na světě,“ sdělil trenér Sparty Lars Friis v rychlé reakci na los Ligy mistrů. Mezi nejznámější podporovatele už desítky let patří bratři Liam a Noel Gallagherovi z hudební skupiny Oasis, se kterou Manchester City v létě spojil třetí sadu dresů. Šlo o hit! Tohle byla trefa.

Anketa Budou fotbalisté Sparty bodovat na Manchesteru City? ANO NE

Zejména Liam s klubem žije naplno, na sociální síti X se tvrdě pouští do soupeřů, uráží je. Častokrát vyrazil i do hlediště, třeba v roce 2012 při utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid byl ze svého místa pořadatelskou službou vyveden. Věřte, že se nebojí si zakřičet, ukázat nespokojenost, s hráči na hřišti žije.