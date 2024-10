Ancelotti předpovídá opoře Realu po obratu Zlatý míč. Mbappé to není

Fanoušci Realu Madrid jsou už na určité schéma zvyklí. Ancelottiho partička v první půli kolikrát šlape vodu, ale italský stratég vždy vymyslí něco, aby jeho celek ještě zápas otočil. Tentokrát se však zdálo, že proti bílému baletu stojí i štěstěna.

V 37. minutě totiž Real dvakrát nastřelil břevno, to už po gólech Donyella Malena a Jamieho Gittense německý nájezdník vedl 2:0. Smršť po přestávce však byla až nepochopitelná a tým jako Dortmund by si tohle měl určitě pohlídat.

V Německu se snesla vlna kritiky hlavně na kouče Nuriho Sahina, který v 55. minutě vystřídal agilního Gittense stoperem Waldemarem Antonem. Bylo jasné, že dojde na německý beton vzadu s pěti obránci. A pět minut na to se domácí rozjeli za rytmů brazilské samby Viníciuse Júniora.

Real stihnul čtyři góly za 26 minut a v nastavení ještě ránu z milosti vyslal právě Vinícius, jenž dokonal hattrick.

„To, co předvedl Vinícius v druhém poločase, je vzácnost. Nejde jen o góly, ale také o intenzitu hry, energii a charakter. Myslím si, že příští týden získá Zlatý míč. Ne za tento hattrick, ale za to, co dokázali minulý rok,“ vyslal italský trenér jasný signál do světa, komu důvěřuje. Přitom má v kádru i Kyliana Mbappého. Držitel Zlatého míče za sezonu 2023/24 bude vyhlášen už 28. října.

A Ancelotti se zmínil i o rasismu, se kterým jeho brazilský klenot ve Španělsku bojuje. „Určitě je respektován, jak by měl být. Lidé na něj bučí, protože dokáže něco změnit v neprospěch týmu, kterému fandí. Otázka rasismu se dál řeší, ale věřím, že je v této zemi respekován,“ doplnil Ancelotti.

Palba do Sahina: špatné rozestavení!

Zatímco na jedné straně byl opěvován brazilský křídelník, v Německu tepou do Sahina. V 36 letech nemá s podobnými zápasy jako kouč zkušenosti. Vždyť je na začátku své cesty a Dortmund vede jako hlavní od června. Přesto se do něj někteří pustili. Například mistr světa 2014 Christoph Kramer.

„Klíčem k úspěchu při vedení nad favoritem 2:0, je aktivita a držení míče. Tak se poráží špičkové týmy. Tohle všechno po změně rozestavení nebylo vůbec dobré,“ lamentoval Kramer jako televizní expert a Sahin reagoval.

„Ano, nefungovalo to. Věděli jsme, že Real bude tlačit, ale dostali jsme se až příliš k vlastní bráně. Víte, jak to je. Když prohrajete, změna nebyla správná, ale to si můžete říct až po zápase. Chtěli jsme prostě zmenšit mezery v defenzivě. Určitě to nebyla otázka nedostatku odvahy dál s Realem hrát,“ ubezpečil Turek, jenž v dresu BVB strávil většinu své hráčské kariéry.