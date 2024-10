Friis: Obrovský rozdíl. Ale za první půli jsem chválil. Haaland? Co na to říct...

PŘÍMO Z MANCHESTERU | Stačily tři minuty, aby se na lavičce cítil hůř. Trenér Lars Friis věděl, že tohle nebyl ideální start. Byť Sparta držela po poločase nadějný výsledek, pak se to strhlo. Ve třetím zápase Ligy mistrů nakonec prohrála na hřišti silného Manchesteru City vysoko 0:5. „Neradi prohráváme takovým výsledkem. Určitě to mohlo být lepší, ale je těžké se vyrovnat nejlepšímu týmu na světě, ještě když tak brzy dostaneme gól,“ líčil dánský kouč, jenž žasnul nad výkonem Erlinga Haalanda.

Už po prvním gólu jste pomýšlel, že může přijít takový výsledek?

„Po dvou minutách jsem měl v hlavě spoustu chyb, které jsme udělali. Ale s prvním poločasem jsem docela spokojený. Měli jsme náznaky šancí, které jsme prostě nevyužili, neměli jsme dostatečnou kvalitu. Přitom jsme věděli, že proti takovému týmu bude těžké si při hře něco vytvořit.“

A pak se vše změnilo?

„Byl to obrovský rozdíl v každém aspektu. Ale nemohu kluky za nic vinit. Vždyť jsme hráli proti nejlepšímu týmu na světě, proti nejlepším hráčům na světě.“

Což ukázal Erling Haaland, že? Když jste viděl jeho zakončení, je nemožné ho zastavit?

„Souhlasím. Ale do toho gólu jsme ho drželi zkrátka. A pak? Co na to říct? Před zápasem jsem ho chválil, je to možná nejlepší útočník na světě. Dává dobré góly, hlavou i nohou. Teď takhle. Je to prostě světová třída. Je těžké se s ním vyrovnat. On jen ukázal, co jsme všichni už věděli.“

Můžete hráčům něco vyčítat?

„Teď cítím, že kluci ho dobře drželi, ale jak jsem řekl, pak se objeví s takovým gólem. Tak to prostě je.“

Co si z toho můžete odnést do dalších týdnů?

„My hlavně nejsme nikdy rádi, když prohrajeme 0:5. Ale samozřejmě je tu spousta zkušeností, které z toho plynou. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu a hráčům na světě, jsou dobře nastavení, což bylo vidět. Je pár kroků, které musíme udělat, abychom byli tam, o čem sníme. Ale tohle je absolutní vrchol. Po prvním poločase jsem kluky chválil za to, jak si vedli. Potřebujeme se na zápas ještě jednou, možná dvakrát podívat a posunout se. Mohlo to být samozřejmě lepší, ale je těžké se vyrovnat proti takovému týmu, ještě když dostanete takhle brzy gól.“

Jak vážné je zranění Lukáše Haraslína, který dohrál už po poločase?

„Při poslední akci v první půli cítil bolest, nechtěli jsme nic riskovat, proto jsme ho stáhli. Jak je to vážné, nemůžu v tuto chvíli říct, protože to nevím.“