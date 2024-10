City - Sparta 5:0. Poločas naděje, pak smršť a Haalandův gól z jiné galaxie

Pep Guardiola vylétne z vymezené zóny a pořádně vyplísní Phila Fodena, který nepovedeným centrem pokazí „dohrávku“ standardní situace. Kouč prostě nestrpí, aby jeho mančaft nebyl precizní.

Na začátku druhé půle se zase vehementně pustí do čtvrtého rozhodčího, když jeho kolegové neuznají branku domácích. Je prostě v napětí, na špičkách, jak říkají s oblibou fotbalisté.

Přitom favorit soka válcuje a žene se za šestadvacátým zápasem v řadě, který se stává rekordem Ligy mistrů. Dosud jej Manchester City držel s městským ultrarivalem United. Sparta přes výkon na hranici možností nemá šanci.

Nakonec padne na Etihad Stadium 0:5, což je ještě při množství možností (ano, Sparta zapíše také jednu nadějnou střelu Veljka Birmančeviče), vlastně přijatelné. Bohužel, rozdíl je propastný, což demonstruje i duel mladíků v UEFA Youth League.

Přitom hosté se ve večerním hlavním duelu celkem dlouho drží, a to navzdory faktu, že pro ně začne zápas nejhorším možným stylem.

Co si asi říkali před úvodním hvizdem? To je zřejmé. Je záhodno udržet co nejdéle čisté konto, nepouštět City do šancí. Jenže už v čase 2.31, tedy po 151 vteřinách míč proklouzne do sítě. Phil Foden, jeden ze symbolů anglických šampionů pošle bílou kouli po zemi. Peter Vindahl levou rukou nedosáhne.

Jinak je ale gólman v prvním poločase precizní. Další Fodenův pokus či hlavičku norského „Hulka“ Erlinga Haalanda vytáhne po působivém skoku. Ale především je pořád v pozoru, nesmí polevit ani na moment.

City totiž hrají klasický zápas. Spartu sešlapávají k pokutovému území, často je jeho poslední hráč stoper Manuel Akanji maximálně třicet metrů od hostující brány. Domácí ukazují jinde nevídané rozestavení. Do defenzivy jdou se čtyřmi obránce, do ofenzivy se třemi. Pravý bek se (ne nahodile, ale pravidelně) posunuje do středu zálohy, jmenovitě je to Rico Lewis.

Tak získává Guardiolova jednotka převahu v srdci hry a díky tomu se mohou Bernardo Silva a Foden pohybovat po celé šířce hřiště blíže k bráně protivníka. Obří zbraní je také pravé křídlo Savihno, posila z Girony, kde se šikula minul s exsparťanem Ladislavem Krejčím. Ten větrá Matěje Ryneše podobně jako na jaře na nedalekém Anfiled Road liverpoolský démon Mohamed Salah.

City tímhle stylem Spartu pomalu mučí, ostatně jako prakticky každého soupeře. Ubránit se je prakticky nemožné, přesto Pražané končí poločas s milostivým skóre 0:1. Jenže po změně stran se probudí blonďatý zabiják.

Vindahl Haalanda ještě jednou exkluzivně vychytá, jenže po necelé hodině předvede Haaland šamanské dílo. Nor není jen fotbalový kulturista, sprinter, ale také gymnasta. Na centr zprava (samozřejmě od Savinha) vyskočí a patou ho pošle do sítě. Co s tímhle manévrem má bránící Martin Vitík dělat?

V tu chvíli by mohlo přijít ze strany asi největšího favorita soutěže stažení obrátek, vždyť mu jde také o titul v Premier League, ale jak připomněl i na tiskovce den před zápasem trenér Lars Friis, Guardiolovou mužstvo zásadně nebrzdí.

Chce trhat, dát víc gólů, soka potupit. Hlavou se trefí stoper John Stones, další gól přidá bestie Haaland a z penalty Matheus Nunes. Když střídá jinak dost chladná aréna - tedy s výjimkou sparťanského kotle - zahřmí.

Sparta tak v Lize mistrů poprvé prohrává.- Za dva týdny ji čeká v klíčovém střetu na Letné francouzský Brest.