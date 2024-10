Vindahl o Haalandově parádě: O to se nestarám. Čtyři body jsou dobré

Norův první zásah byl fantastický. Co říkáte?

„Upřímně? Opravdu se o to nestarám.“

Ztížil vám utkání rychle inkasovaný gól?

„Vždycky je to složité, když inkasujete tak brzy. Ale myslím, že se nám podařilo je zastavit. Ale samozřejmě, hrajete s Manchesterem City, je to těžké, je to možná nejlepší tým světa, takže budou mít vždycky nějaké příležitosti. Myslím, že první poločas byl slušný.“

Co se vám dařilo?

„Všechny ty malé věci, jsme udělali v prvním poločase dobře. Jen se nám to úplně nepodařilo přenést i do druhého, a proto nám dali čtyři góly. Když nezvládnete detaily, oni vás potrestají.“

Na jaře jste těžce propadli v Liverpoolu, pro zápas se City jste se chtěli poučit.

„Myslím, že první poločas ukázal, že jsme měli jasnější představu, jak chceme zápas zvládnout. Je to vždy otázka toho, jak chcete hrát. Podle mě to bylo jiné utkání než na Anfield Road.“

V čem?

„Liverpool proti nám nastoupil mnohem tvrději, agresivněji presoval, jde opravdu o dva rozdílné týmy. Tady jsme měli momenty, kdy jsme hráli s míčem, byl tam prostor, našli jsme ho. Stejně si myslím, že jsme to mohli zvládnout lépe. Ale je také těžké, když ten míč opravdu moc nevidíte.“

Ve druhé půli jste inkasoval čtyřikrát, necítil jste bezmoc?

„Nemyslím, že to bylo jen špatné. Ale víte, že nezbývá moc času, a tak je to trochu demotivující.“

Po třech kolech máte čtyři body. Je to dobré?

„Ano, ano… Možná rozdíl gólů mohl být lepší. Ale nevíte, jak to bude vypadat, kolik bodů je dost. To uvidíme na konci. Příští zápas s Brestem to nebude povinné vítězství, ale pokud chceme postoupit, měli bychom jít za třemi body.“