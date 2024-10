Sparta na City? Nerozhodla individuální kvalita, ale špatně provedená taktika

Otevřenější hra na Liverpoolu, debakl 1:6. Hluboce zaparkovaný autobus na Manchesteru City, výprask 0:5. Co z toho vyplývá? Že jakákoli taktika se mine účinkem, pokud není na hřišti kvalitně provedena. Sparťanská strategie byla na Anfield Road i teď ve středu na Etihad stadium převedena do praxe opravdu mizerně.

Letenský trenér Lars Friis si po pětigólové náloži na Etihad stadium povzdechl: „Po dvou minutách jsem měl v hlavě spoustu chyb, které jsme udělali. Ale s prvním poločasem jsem docela spokojený. Měli jsme náznaky šancí, které jsme prostě nevyužili, neměli jsme dostatečnou kvalitu.“ K druhé půli připojil: „Byl to obrovský rozdíl v každém aspektu. Ale nemohu kluky za nic vinit. Vždyť jsme hráli proti nejlepšímu týmu na světě, proti nejlepším hráčům na světě.“

Ano, je to pravda, ale nelze za ni schovávat přehmaty v týmové organizaci hry nebo opakující se individuální zlozvyky.

Trenéři i hráči Sparty před odletem do Manchesteru zdůrazňovali, že už nebudou tak naivní jako na liverpoolském trávníku. Tentokrát šli do utkání s tím, že se zakopají před hranicí vlastního pokutového území, kde budou čelit v rozestavení 5-4-1 přihrávkovému biliáru Guardiolova celku. Směrem vpřed spoléhali na to, že se párkrát utrhnou dopředu a třeba se něco z toho urodí.

Nakonec to nedopadlo dobře. Hosté drželi míč jen 20 % času, zmohli se jen na 194 přihrávek (City 782), zaznamenali 1 střelu na bránu (City 10), jejich xG činilo 0,44 (City 3,54). Že jejich obranný blok byl mimořádně pasivní, svědčí i letmé porovnání s autobusy, do kterých při střetu se Citizens nasedly Fulham, Wolverhampton nebo Slovan Bratislava. Nikdo z těchto mužstev nepovolil bleděmodré filharmonii téměř 35 přihrávek, než došlo na úspěšnou obrannou akci protivníka. Tady jsou pro zajímavost přesné hodnoty PPDA soupeřů při nedávných duelech se City: Wolverhampton 20,4, Fulham 29,8. Slovan Bratislava 15,04, Sparta 34,88! Počet defenzivních soubojů, které museli Guardiolovi svěřenci v těchto zápasech podstoupit? S Wolverhamptonem 52, s Fulhamem 45, se Slovanem Bratislava 49, se Spartou pouze 38.

To by nemuselo být až tak fatální, kdyby Letenští byli v pozičních přesunech pohotoví, rychlí, přesní a týmově sladění. Nic z toho neplatilo, což si ukážeme na čtyřech situacích, jež předcházely brankám ve Vindahlově síti.

Zastávka číslo jedna – brzký Fodenův gól. Sparťanští trenéři museli předem počítat s tím, že Lewis bude v ofenzivní fázi plnit roli invertovaného beka. Tedy že se bude pohybovat ve středu hřiště a pomáhat vytvářet přečíslení