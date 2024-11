Inter zdolal Arsenal, prohra PSG. Priskeho Feyenoord doma padl

Brankář Yann Sommer z Interu Milán boxuje do bezpečí míč v utkání proti Arsenalu • ČTK / AP / Luca Bruno

Hakan Calhanoglu poslal Inter v nastavení prvního poločasu do vedení • ČTK / AP / Luca Bruno

Fotbalisté Aston Villy prohráli na hřišti Brugg 0:1 a poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů ztratili body. Gólem z penalty o tom rozhodl Hans Vanaken, když potrestal kuriózní chybu stopera Tyronea Mingse, který chytil ve vápně míč do rukou. Jediným stoprocentním celkem po čtyřech kolech zůstává už pouze Liverpool.

Bruggy byly po většinu zápasu lepší a už v prvním poločase měly několik šancí. Aston Villu ale držel brankář Martínez. Argentinský mistr světa především po půlhodině hry vyrazil na tyč nebezpečnou Jutglovu střelu.

Klíčový okamžik přišel po 50 minutách hry. Martínez rozehrál od branky na krátko na Mingse, který ale překvapivě chytil míč do rukou, vrátil ho do malého vápna a sám znovu rozehrál. Jelikož ale už byl míč ve hře, rozhodčímu Stielerovi nezbývalo než odpískat pokutový kop za hraní rukou. Vanaken z penalty střelou do protipohybu brankáře zařídil Bruggám vítězství.

Bez bodu zůstávají Young Boys Bern, kteří sice vedli v Gelsenkirchenu nad Šachtarem Doněck po brance Imeriho, ale ukrajinský celek ještě do poločasu skóre otočil zásluhou Sudakova. Ten nejprve přihrál před prázdnou branku Zubkovovi a následně se prosadil sám po individuální akci střelou z hranice pokutového území. Šachtar si připsal první výhru.