Změna rozestavení nepomůže. Klíčový bude návrat Haraslína, tvrdí expert

Nálada na Letné se pohybuje okolo bodu mrazu. Sparta ztrácí v Chance lize na Slavii deset bodů a po včerejší prohře proti Brestu 1:2 se jí výrazně vzdaluje také vysněný postup do jarní fáze Ligy mistrů. Sparta se z neúspěchů musí oklepat co nejdřív, aby sezonu ještě dokázala zachránit. „Fotbal je v tomhle strašně rychlý. Stačí jeden zápas a všechno může být zase úplně jinak,“ říká expert Roman Polom po nezdaru v utkání proti Brestu.

Sparta má z posledních osmi zápasů v lize a Lize mistrů jen jednu výhru. Dopadli letenští na nové dno?

„Nové dno bych neřekl. Je vidět, že Sparta není v pohodě a nedaří se jí. Ještě před měsícem a půl všechno vypadalo skvěle. Výborně vstoupili do Ligy mistrů i do ligy, ale od zápasu se Stuttgartem to šlo dolů. Příčiny jsou jasné: úpadek sportovní formy, který se teď bohužel sešel u většiny hráčů. Pak se k tomu přidali zranění, včera chyběli Haraslín, Birmančevič a Preciado – to jsou klíčoví hráči a nositelé kvality, která zdobila Spartu. K tomu chyběli další jako Krasniqi, Sørensen nebo Zelený. Plus se k tomu přidaly také individuální chyby, takže je vidět, že se to na Spartu nakupilo a není v psychické pohodě.“